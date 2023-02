Tragedia en San Juan de Lurigancho: tres hermanitos murieron carbonizados en un incendio

Incendio enluta al distrito de San Juan de Lurigancho, por la pérdida repentida de tres menores.

El distrito de San Juan de Lurigancho se convirtió en escenario de una tragedia que ha enlutado a la población. Tres menores de edad no pudieron escapar de un feroz incendio que se desató en su vivienda de material rústico, en el asentamiento humano Bayóvar, en la tercera etapa. La familia de los pequeños está destrozada y no puede creer que no estén más en sus vidas.

Sicarios dispararon a matar contra un hombre y una mujer en San Juan de Lurigancho Cuatro desconocidos interceptaron el automóvil donde viajaba la pareja. Sin decir palabra alguna, abrieron fuego a matar. VER NOTA

De acuerdo a información oficial, los niños que perdieron la vida en el siniestro tenían 11, 8 y 5 años. Eran hermanos y estaban al interior de su vivienda cuando empezaron a correr las llamas sobre el techo de calamina y el material prefabricado de la vivienda.

Por declaraciones de Yenifer Cruz, hermana mayor de los tres menores, se conoció que la causa del fuego habría sido una fuga en el balón de gas. Probablemente alguna chispa pudo desatar el incendio que terminó con consecuencias mortales.

La hermana de las víctimas refirió que, según le informaron los bomberos, la causa del siniestro fue la fuga de un balón de gas.

“Estaba en el velorio de mi abuela y luego me pasan una foto que la casa se está incendiando y cuando estaba todo quemado. Me desconcierta tanto a mí como a mi mamá”, manifestó evidentemente consternada a RPP Noticias.

CIDH condena “uso arbitrario de la fuerza” y detenciones masivas en desalojo de manifestantes en la Universidad San Marcos El organismo internacional también rechaza todo acto de discriminación, agresión verbal y sexual contra protestantes que llegaron de diversas regiones para participar en movilizaciones en Lima, pidiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. VER NOTA

Trascendió que los menores de 11, 8 y 5 años habrían intentado esconderse dentro de la misma vivienda, creyendo que las llamas no irían a mayores, y cuando habrían intentado salir, por el humo y el mismo fuego, se les hizo imposible.

La joven contó que su madre se encuentra en estado de “shock” por lo que tuvo que ser trasladada a un centro de salud de San Juan de Lurigancho. Según el relato de Yenifer, su mamá estaba fuera de casa porque había ido a comprar al emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, por el Día de San Valentín.

Estas 10 playas de Lima aún registran presencia de petróleo, según Oefa El mar de la playa D’Onofrio, de Ancón, presenta hidrocarburos en concentraciones superiores a los estándares de calidad para agua. VER NOTA

Ante la prensa, la mayor de las hermanos solicitó ayuda a las autoridades competentes y la ciudadanía en general para enterrar el cuerpo de los tres pequeños, pues afirmó que son una familia humilde, de escasos recursos.

Tres menores perdieron la vida en un trágico incendio en el asentamiento humano Bayóvar.

Yenifer también indicó que el problema no solo se resume a los gastos de sepelio de sus tres hermanitos, sino que al perderlo todo tampoco tienen donde pasar la noche. Al llegar al lugar siniestrado, ya era tarde y no pudieron rescatar ninguna de sus pertenencias de valor.

Las imágenes difundidas muestran que el incendio fue de medianas proporciones, pues se extendió hacia dos viviendas prefabricadas y con techos de calamina. Al igual que la casa de los pequeños, estas también terminaron echas cenizas.