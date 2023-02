Johanna San Miguel niega que los romances en Esto es Guerra sean armados: “Nunca ha pasado”

Johanna San Miguel niega que los romances en Esto es Guerra sean armados. (América TV)

Este 02 de febrero Johanna San Miguel no dudó en defender a ‘Esto es Guerra’ de las críticas. Y es que, el programa ha sido acusado de armar romances entre los concursantes. Esto, desde que Gino Assereto y Nadia Collantes protagonizaran una romántica escena en un reto de actuación y, posteriormente, fueran captados subiéndose a un mismo auto.

“Sobre el tema de los romances armados... Nosotros tenemos años en Esto es Guerra y si hay algo que nos jactamos aquí, es que nunca hemos estado armando romances o acercamientos o si se gusta alguien”, dijo la actriz.

Asimismo, se refirió a las declaraciones de algunos excombatientes sobre las relaciones sentimentales que tenían que armar en el fenecido programa. La animadora le pidió a Mario Irivarren que aclare si algún integrante de ‘Esto es Guerra’ le ha contado si alguna vez le han dicho que finja enamorarse.

“No, no. Aquí se maneja otra mecánica, totalmente distinta. Es más, en muchas oportunidades, de la misma boca del productor ha salido ‘Yo no les voy a decir absolutamente nada, porque luego ustedes van y dicen que el productor dijo o marco’. Aquí no va a ocurrir eso y es una realidad que siempre se va a vivir en el programa”, señaló el modelo.

Johanna San Miguel aseguró que todo lo hacen para dejarle claro al público que en ‘Esto es Guerra’ no fingen estar enamorados. “Nuestro productor la tiene clarísimo. Siempre nos dice ‘ustedes hagan lo que les nace en su corazón, porque no quiero que vayan a otro programa y digan que el productor me dijo que haga tal cosa’. En estos 10 años, nunca ha pasado“.