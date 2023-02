Fabianne Hayashida revela la impresionante suma de dinero que ganó en ‘Reyes del Show’

Fabianne Hayashida revela cuánto ganó en Reyes del Show | YouTube

Fabianne Hayashida es recordada por ser la ‘China’ de Combate. En el reality de competencia se hizo popular con el público, pero esta joven estuvo por mucho tiempo buscando su oportunidad en la televisión, la misma que logró tiempo antes de estar en ATV.

Johanna San Miguel aclaró que no ocasionó accidente de tránsito: “He bajado de mi carro para ayudarla” La conductora de 'Esto es Guerra' aclaró que ella no chocó su automovil y, por el contrario, trató de ayudar a la víctima del choque en las calles de Lima. VER NOTA

La ‘China’ fue parte de uno de los realitys de baile de Gisela Valcárcel, específicamente ‘Reyes del show’. Allí, al joven logró pasar el casting y quedó como una de las participantes que lucharía para conseguir un sueño. Ella tuvo de pareja al popular ‘Conejo’ Rebosio.

“Yo quería ser actriz, pero me escogieron para bailar. Tenía un talento oculto”, reveló la joven en una entrevista con Chiquiwilo, en la que contó más cosas que vivió en esta competencia.

Por qué Johanna San Miguel y Katia Palma no son amigas, pese a haber trabajado juntas en ‘Yo Soy’ Johanna San Miguel y Katia Palma fueron compañeras de trabajo en ‘Yo Soy’, concurso de imitación donde se desempeñaban como miembros del jurado. VER NOTA

Sin embargo, su participación fue una sorpresa, pues se enfrentaba a difíciles competidores como Belén Estévez, Karen Dejo, Alejandro Roca Rey y más. Pese a todo ello, Fabianne logró coronarse como ganadora junto al exfutbolista.

Fabianne Hayashida revela cuánto ganó en Reyes del Show.

El premio para este esfuerzo fue muy grande. En la entrevista con Chiquiwilo en su canal de YouTube, la joven empresaria contó cuál fue el monto que ganó con su pareja y lo que hizo con tan grande cantidad de dinero.

Austin Palao regresó a Esto es Guerra y fue recibido con un abrazo de Patricio Parodi El novio de Flavia Laos volvió al set del programa reality y se enfrentó al tribunal por el lamentable hecho que generó su salida. VER NOTA

“No gané el sueño que era ayudar a niños con Síndrome de Down, gané la plata. Le gané a los mejores de la primera y segunda temporada y con eso me fui a Broadway a estudiar baile, me fui a Miami a estudiar producción y actuación y así que le saqué el jugo”, expresó al inicio.

Tras ello sorprendió al decir la cifra en cuestión. “Ganamos 200 mil soles. 100 mil se lo llevó ‘Conejo’ y 100 mil yo, pero ayudamos un poco a la asociación y le dimos una parte a nuestro coreógrafo”, confesó la influencer.

Fabianne no confiaba en el talento de ‘Conejo’ Rebosio

Miguel ‘Conejo’ Rebosio fue uno de los artistas invitados para formar parte de este programa. El exdeportista nunca se había presentado en un concurso de este tipo, por lo que se desconocía de su talento para el baile. Fabianne Hayashida fue consultada si era cierto que lloró al enterarse que sería pareja de Rebosio y lo confirmó.

“Es verdad (que lloré). Conejo es mi papá televisivo, había la costumbre que decían que el futbolista no bailaba. Yo me fui al baño solita y llamé a mi mamá para contarle” señaló al inicio.

Fabianne Hayashida y Conejo Rebosio.

Incluso, en un momento pensó que iban a ser eliminados al inicio de la competencia, por lo que imaginó que su esfuerzo no daría frutos. “Hice mi casting desde las 5 de la mañana y me atendieron a las 3 de la tarde. Era el número más de 3 mil y quedamos dos como representantes de Lima y me tocó el conejo y pensé que me iban a eliminar al inicio, pero al final ganamos”, sentenció.

Por otro lado, Fabianne Hayashida contó que desde muy niña ha intentado ingresar a la televisión para ser parte del mundo de la actuación, pero sus rasgos orientales le han impedido de poder integrar una producción, pues por su perfil físico no encajaba en alguno de los personajes. Pero, el baile le dio diferentes oportunidades.