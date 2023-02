Melissa Peschiera aparece por primera vez en ‘Al Fondo Hay Sitio’: ¿Qué personaje interpretará?

Melissa Peschiera aparece por primera vez en ‘Al Fondo Hay Sitio’. (América TV)

Melissa Peschiera debutó en ‘Al Fondo Hay Sitio’ este 31 de enero en el capítulo 16 de la décima temporada. La reconocida periodista sorprendió a propios y extraños al aparecer en la producción nacional. Todo parece indicar que sería el nuevo interés amoroso de Koky Reyes y la rival de Charito.

La conductora impresionó al exesposo de la matriarca de los Gonzales y a sus acompañantes con su imponente presencia en un local de apuestas. Todo comenzó cuando Koky invitó a Félix a una de sus clásicas partidas de cartas para ganar dinero y pasar una tarde divertida.

Uno de los jugadores se retiró porque estaba perdiendo y en ese momento, Koky pregunta en voz alta si había alguien que se atrevía a unírseles. “¿Hay algún valiente que se atreva a jugar cartas con nosotros?”, dijo, sin esperar que una mujer ingresara al recinto para enfrentarlo.

Para sorpresa de muchos, Melissa Peschiera ingresó con unos tacones rojos, jeans azules y una blusa del mismo color de sus zapatos. Además, llevaba maquillaje y una cola alta. “Yo me animo a jugar con ustedes”, exclamó, dejando en shock a los demás, principalmente a Koky Reyes.

¿A quién interpretará Melissa Peschiera?

Aunque, la escena terminó sin dar más detalles, en el avance del episodio 17 se ve a Félix contarle a Charito sobre la supuesta nueva conquista de su expareja. “Charito, es que Koky ha encontrado a la reina de su corazón. Se hace llamar ‘ La Reina de corazones’”. Ella no le cree, pero no pasará mucho tiempo para que descubra la verdad.

Asimismo, se ve cómo Koky y ‘La Reina de corazones’ están mirándose en medio de una partida. Al parecer, Melissa Peschiera interpretará a una profesional de los juegos de cartas, que pondrá en aprietos las habilidades de Koky Reyes y se convertirá en su nueva retadora. Además, trataría de conquistar su corazón.

Hasta el momento, se desconoce si continuará en más episodios, pero los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar a su actuación. “Melissa en Al Fondo Hay Sitio, eso no me lo esperaba”, “El nuevo personaje le dio vibras a Melissa Peschiera”, “¿Melissa en Al Fondo Hay Sitio? Interesante”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

Cabe mencionar que, no es la primera vez que Melissa Peschiera forma parte de algún proyecto lejos de los noticieros. En el tráiler de la película ‘Reinas sin Corona’, que se estrenará a nivel nacional este 30 de marzo de 2023, se escucha la voz de la conductora informando sobre un escándalo de agresión a la mujer.

Jimmy y Alessia tuvieron su primera cita

Para mantenerse juntos, Jimmy y Alessia deben de verse a escondidas, pues saben que Diego Montalbán no aprobará su relación sentimental debido a que ambos pertenecen a diferentes estratos sociales. Por ello, el hermano menor de Joel Gonzales aceptó tener un romance clandestino con la chef.

Tras verse en diferentes ocasiones en lugares que eran bastante incómodos, ellos deciden tener su primera cita amorosa como debe de ser. Cuando ambos se iban a encontrar, Alessia descubre que su papá le puso un guardaespaldas, quien es el encargado de cuidarla las 24 horas del día.

Debido a este detalle, Alessia estuvo a punto de cancelar la cita; sin embargo, termina reconsiderando las cosas y le pide a su mejor amiga Catalina que le ayude. Es así que Jimmy termina vistiéndose de mujer para poder acudir al encuentro con su amada y nadie sospeche. Los dos se vieron en el restaurante Francesca’s.