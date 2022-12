Gunter Rave, Melissa Peschiera, Katya Cruz y más periodistas que aparecen en la cinta ‘Reinas si Corona’

Trailer de Reinas Sin Corona. Sinargollas Porducciones

Luego de lanzar tres teasers, Sinargollas Porducciones presenta oficialmente el primer tráiler de su nueva película ‘Reinas sin Corona’, que se estrena a nivel nacional este 30 de marzo de 2023. Escrita y dirigida por el periodista Gino Tassara, el filme está inspirado en los múltiples casos de feminicidio en el Perú.

En este primer trailer se escucha la voz de la periodista Melissa Peschiera, informando sobre el escándalo de agresión de la mujer arrastrada de los cabellos por su pareja, el cual hace recordar el caso policial que protagonizaron Arlette Contreras y Adriano Pozo. También se ve a la periodista Paola González informando sobre víctimas del monstruo de Pachacamac, en alusión al monstruo de Parcona, quien era el terror de las menores.

Melissa Peschiera y Paola González no son las únicas periodistas que participan en esta cinta producida por los creadores de la taquillera ‘Utopía, la película’ y ‘Aislados, la serie’. Aparecen también los comunicadores Gunter Rave, Melissa Peschiera, Katya Cruz, Karina Loayza, Paola González, Romina Caballero, Jessica Roca, Juan Carlos Alcántara y Álvaro Pérez.

Gunter Rave, Melissa Peschiera, Katya Cruz y Álvaro Pérez actuaron en 'Reinas sin Corona'.

“Desde ‘Utopia, la película’ he apostado porque los roles de periodistas en mis películas sean reales profesionales de la pluma. En ‘Utopía…’ algunos me dijeron no, pero luego que vieron a Daniel Castillo, me dijeron, debí aceptarlo. Esta vez para ‘Reinas sin corona’ ha sido más fácil, todos muy colaboradores”, contó el director Gino Tassara, que también es periodista y conductor de TV.

“¿Si les di algunos tips para actuar? Solo les dije, informen como saben hacerlo, con naturalidad, y con esa pasión que le ponen en el día a día. No ha sido difícil grabar con ellos, les estoy agradecido por el apoyo a esta película. No sé si fue la primera película para ellos, creo que sí. Para Gunter y Melissa es la primera vez que los veremos en la pantalla grande”, acotó Tassara.

Elenco de ‘Reinas si Corona’

La película es protagonizada por Alexandra Graña, Francisca Aronsson y Claudio Calmet, que busca frenar las cifras de feminicidio y sensibilizar a la sociedad contra el maltrato a la mujer. Además, participan Kukuli Morante, Omar García, Rossana Fernández Maldonado, que para esta ocasión deja atrás su acostumbrado cabello rubio para lucir un cabello oscuro.

Alexandra Graña y y Francisca Aronsson aparecen en teaser de 'Reinas sin Corona'. | Sinargollas.

Katia Salazar, Matías Raygada, Julio Marcone, Carlos Mesta, Anai Padilla, Renato Bonifaz, Karla Medina, Rosa Portugal, Gabriel González y Elena Romero, quien retorna al cine nacional por la puerta grande, completan el elenco.

Esta es la segunda película realizada por Sinargollas, productora que se caracteriza por hacer películas con contenido e investigación de casos de la vida real. El guion, escrito por Tassara y Karla Velezmoro, fue ganador de un premio por la lucha por la eliminación de la violencia contra la mujer otorgado por la Embajada de Canadá en el Perú en el 2017.

