Jazmín Pinedo y su curiosa reacción al ver a Gino Assereto besando a compañera de ‘Esto es Guerra’

Jazmín Pinedo y Gino Assereto se vieron las caras en el set de ‘Esto es Guerra’, este último lunes 30 de enero. Durante el transcurso del programa, la conductora de TV tuvo que presenciar un reto de actuación por parte del chico reality. El ‘Tiburón’ besó a su compañera Nadia Collantes al recrear una romántica escena de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Como parte de la dinámica ‘Dale Play’, la presentadora de ‘Más Espectáculos’ fue la encargada de alentar al equipo de los Guerreros, mientras que Yahaira Plasencia hizo lo mismo con los Combatientes. Sin embargo, Pinedo jamás imaginó que la producción le tenía preparada tremenda sorpresa.

Gino Assereto y Nadia Collantes fueron seleccionados para ponerse en los zapatos de Jimmy y Alessia, la pareja más querida de ‘Al Fondo Hay Sitio’. Tras decir sus líneas con algo de nerviosismo, se dieron un apasionado beso frente a cámaras. Incluso, se salieron del libreto para besarse un par de veces más.

Las cámaras del programa enfocaron el rostro de Jazmín Pinedo, quien quedó boquiabierta por lo sucedido. “Por fin, por fin. ¡Esto está espectacular! Tengo que decir que a Gino le ha servido sus clases de actuación”, dijo mientras su expareja continuaba metido en el personaje.

Una vez culminó la escena, la exchica reality cambió de tema rápidamente, a fin de no tener que opinar sobre el beso del padre de su hija con otra mujer. “No sé si sea buena idea, pero ¿qué tal si actúa Yahaira y Pancho?”, fue lo único que comentó.

Gino Assereto besó a compañera de 'EEG' como parte de un reto de actuación. (América TV)

Primer encuentro de ‘EEG’

Durante el inicio del programa, Johanna San Miguel informó que Jazmín Pinedo había llegado al set de ‘Esto es Guerra’ para formar parte de un segmento. La conductora del reality de competencia le pidió, en representación de la ‘Chinita’, que le devuelva la cadena de plata que le regaló cuando eran pareja.

“Yo no puedo devolver algo que ella me ha regalado y con mucho cariño he recibido. No puedo, ¿para qué se lo voy a devolver? Escúchame, vas a poner en compromiso a su novio. Si estamos en eso, que ella también me devuelva todo lo que le he regalado”, indicó Gino Assereto.

Pinedo ingresó al set para resaltar que ella no estaba usando ninguno de sus obsequios. “Nosotros somos brothers, no tengo nada puesto de él, solo para aclarar. Pero se viene el Día de la Madre, así que se me puede regalar algo. Tiempo regálame, tiempo para mí, no tendría nada más que pedir, quiero viajar”, sostuvo.

Jazmín Pinedo y Gino Assereto en 'EEG'. (América TV)

Este encuentro se da luego que Jazmín Pinedo confirmara que mantiene una relación amorosa con Pedro Araujo, de nacionalidad uruguaya. “No la sigo amando, ella ya está en una etapa de su vida donde le deseo lo mejor, para mí la felicidad de la ‘China’ está ante todo”, expresó el ‘Tiburón’ sobre el nuevo romance de su ex.

Gino Assereto y la ‘Chinita’ se conocieron en el set de ‘Esto es Guerra’ en el 2013. Iniciaron un romance y fruto de ello nació su hija Mía Khaleesi. Lamentablemente, luego de siete años de relación, decidieron seguir sus caminos por separado. Ninguno explicó el motivo de su ruptura. Actualmente, llevan una buena relación como padres y se desean lo mejor el uno al otro.