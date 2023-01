Gino Assereto responde a comentarios sobre su sexualidad: “Si fuese gay, no tendría problema en decirlo”

Gino Assereto responde a los comentarios con respecto a su sexualidad y dice que no es gay. América TV.

Luego de terminar una relación de casi siete años con Jazmín Pinedo, muchos usuarios en Instagram han dudado de la orientación sexual de Gino Assereto porque, hasta el momento, el chico reality no ha presentado ninguna pareja y tampoco, saliente.

Últimamente, los cibernautas le escriben varios comentarios en sus fotos y videos dudando del sexualidad del integrante de ‘Esto es Guerra’; sin embargo, el popular ‘Tiburón’ ha aclarado que no es gay y si lo fuera no tendría problemas en revelarlo.

“Si yo fuese gay no tendría ningún problema en decir; ‘Soy gay’, ¿por qué tendría un problema?, ¿por qué habría algo de malo en decirlo?, ¿por qué tendría que ocultarme?”, respondió a las cámaras de ‘Más Espectáculos’.

Por otro lado, Gino Assereto comentó que con respecto a las opiniones de sus seguidores no los borra ni los bloquea, por el contrario, respeta lo que le dicen sus followers.

“Soy lo que quiero ser. Si yo quiero salir en una foto posando de una manera sin ser vulgar, sin hacerle daño a nadie. O una foto sin polo, lo hago, me gusta, pero no pierdo tiempo ni bloqueándolos, ni respondiéndoles porque respeto mucho lo que dicen. Si tú piensas que soy gay, pues lo respeto mucho”, reveló.

Además, indicó que la noche del martes 24 de enero lanzará en sus cuentas oficiales un nuevo tema musical llamado ‘2022′, inspirado en el año que ha cerrado ciclos. En entrevistas anteriores comentó que el año pasado ha cerrado etapas y que incluyen a Jazmín Pinedo.

Jazmín Pinedo respalda declaraciones de Gino: “No es su opción sexual”

La conductora de ‘Más Espectáculos’ aclaró que Gino Assereto no es gay y que varios rumores similares se tejieron cuando ellos tenían un relación formal, pero ella siempre tenía claro quien era su pareja.

“En varias oportunidades hemos tenido que lidiar con estos comentarios... Creo que estamos en una época que cada uno tiene que hacer lo que le haga feliz, y si vas a tomar en serio los comentarios de gente mala que utiliza las redes sociales para despotricar o sacar todo malo que tiene adentro, imagínate como viviría”, indicó inicialmente.

Jazmín Pinedo comentó que Gino no se hace problemas con nada y toma los comentarios de manera relajada, ya que resalta en él la virtud de la paciencia.

“Me da mucho gusto y he sido testigo de como toma estos comentarios Gino, se lo toma con humor, se ríe, de hecho ha jugado con la idea de sacar esta canción ‘Saliendo del closet’. Gracias a Dios, Gino tiene esa paciencia y esa virtud y se toma las cosas con calma”

La conductora de televisión indicó que el padre de su hija ya dijo que no es gay y que de serlo no tendría problemas en decirlo, porque él es así. “Si una persona quiere tener algún tipo de orientación sexual, es su vida y es su tema. Él ya dijo que no, que esa no es su opción sexual y que si la tuviera no tendría ningún problema en decirlo porque él así. Es una persona bastante relajada y que no tiene ningún problema en expresarse”, dijo.

Finalmente, expresó su total rechazo en pleno 2023, se juzgue a una persona por su orientación porque es un tema privado que solo le concierne a esta y que no debería importarle a nadie más.

“Me parece totalmente inválido que hoy por hoy, las personas sigamos juzgando a otras de esa manera... Por último, a ti que te importa, que cada uno viva su vida, intente ser mejor persona si tienes algo que opinar, opina, pero siempre con respeto”, reveló.

