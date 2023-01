‘Esto es Guerra’: conoce a los históricos y nuevos rostros que forman parte de la temporada 2023

Conoce a los rostros que participan en la temporada 2023 de 'Esto es Guerra'.

Este miércoles 18 de enero, ‘Esto es Guerra’ volvió a las pantallas de América TV en medio de gran expectativa. Tal y como se ha venido anunciando, el reality de competencia contará está temporada 2023 con la participación de unos cuantos rostros ‘históricos’ y más figuras de la ‘Nueva Generación’, a fin de renovar el programa después de 10 años al aire.

Johanna San Miguel y Renzo Schuller fueron la primera sorpresa de la noche, ya que se presentaron como los flamantes conductores de la nueva temporada. Con ello, se confirma que el actor decidió quedarse en el canal de Pachacamac por un tiempo más, pues se especulaba que le diría adiós al reality.

La dupla anunció a los participantes de la temporada 2023 de ‘Esto es Guerra’. “Esta será una noche inolvidable, lo que pasará hoy será espectacular. Estaremos tan sorprendidos como ustedes. Este año, tenemos entendido que solo se ha convocado a 10 personas”, precisó Renzo frente a cámaras.

Johanna San Miguel y Renzo Schuller son los conductores de 'Esto es Guerra' 2023.

¿Quiénes son los integrantes?

En la primera emisión de ‘Esto es Guerra’ 2023, se presentó a la delegación de Tarapoto, conformada por Christian Novoa, Makarena Novoa, Christian Ríos, Miguel Richter, Siu Azang y Valeria Barrera.

Delegación de Tarapoto en 'Esto es Guerra'.

Por otro lado, la delegación de Chiclayo llegó al set de Pachacamac bailando marinera norteña. Sus integrantes son Piero Arenas, Nadia Collantes, Raúl Carpena y Fernando Cacho.

Delegación de Chiclayo en 'Esto es Guerra'.

La delegación de Arequipa también llegó a ‘Esto es Guerra’ para luchar por los cupos disponibles en el programa. El grupo está formado por Farrah Sosa, Pablo Boza y Jennifer Schaus.

Delegación de Arequipa en 'Esto es Guerra'.

En cuanto a la delegación de extranjeros, los conductores dieron la bienvenida a Flor Ortola, Francisco Figueroa, Daley Cerpa y Enrique Vargas.

Delegación de extranjeros en 'Esto es Guerra'.

Finalmente, Mei Azo, Estefano Balarín, Onelia Molina, Chevy Yojhan y Rolo Pomalina ingresaron al set como parte de la delegación de Lima.

Todas las delegaciones se enfrentarán en las competencias para definir quiénes de ellos se quedarán en el programa como los nuevos rostros de América TV. Según anunció Johanna San Miguel, la delegación de Lima será reducida, pues es el grupo con mayor cantidad de integrantes.

Delegación de Lima en 'Esto es Guerra'.

Renzo Schuller anunció que de los 22 participantes históricos que formaron parte de la temporada 2022 de ‘Esto es Guerra’, solo 11 fueron elegidos para participar en el nuevo formatos. Ellos fueron los elegidos:

Melissa Loza

Melissa Loza.

Facundo González

Facundo González.

Paloma Fiuza

Paloma Fiuza.

Pancho Rodríguez

Pancho Rodríguez.

Ducelia Echevarría

Ducelia Echevarría.

Gino Assereto

Gino Assereto.

Luciana Fuster

Luciana Fuster.

Israel Dreyfus

Israel Dreyfus.

Karen Dejo

Karen Dejo.

Patricio Parodi

Patricio Parodi.

Mario Irivarren

Mario Irivarren.

¿Quiénes no volverían a EEG?

Alejandra Baigorria

La competidora se había retirado la final del 2022 debido a una lesión que le impedía competir. Sin embargo, durante la final se mostró inconforme con lo que sucedía en el set y señaló que no volvía más al programa. Alejandra Baigorria se encuentra en Madrid, pero recién está volviendo a Lima, por lo que, en caso de volver, no sería presentada hoy, pero podría ser más adelante.

Alejandra Baigorria molesta con 'Esto es Guerra'. (Instagram)

Rosángela Espinoza

Otra de las figuras que no volvería al programa es Rosángela Espinoza. La modelo se encuentra en Dubai en un lujoso viaje, por lo que no tendría planes de volver. Además, recientemente señaló que no piensa regresar al programa, pero que está muy agradecida de todo lo que aprendió allí.

Rosángela Espinoza no volverá a EEG. (Instagram)

Hugo García

El novio de Alessia Rovegno se despidió en la final de los 10 años del programa. Allí, Hugo García anunció que tomó esta decisión luego de pensar mucho, pues sintió que era momento de salir de la rutina y apostar por nuevos proyectos. Todo parece indicar que se dedicará al modelaje junto a la Miss Perú 2022 en el extranjero.

Hugo García reveló la razón por la que se retiró de ‘Esto es Guerra’ después de casi 8 años

