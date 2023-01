Quién es Nadia Collantes, la guerrera que besó a Gino Assereto frente a Jazmín Pinedo

Nadia Collantes y Gino Assereto se besaron durante reto de actuación.

Jazmín Pinedo no pudo ocultar su cara de sorpresa al ver a Gino Assereto, su expareja y padre de su única hija, besar apasionadamente a una de sus compañeras de ‘Esto es Guerra’. Nadia Collantes, la competidora por parte de los Guerreros, besó al ‘Tiburón’ en más de una oportunidad para ganar un reto de actuación.

“Por fin, por fin. ¡Eso Nadia, eso! Mister G, ¡esto está espectacular! Tengo que decir que a Gino le ha servido sus clases de actuación”, comentó la conductora de ‘Más Espectáculos’ mientras los chicos reality continuaban con la romántica escena.

Así reaccionó Jazmín Pinedo al ver a Gino Assereto besando a su compañera de 'Esto es Guerra'. América TV.

¿Quién es Nadia Collantes?

Nadia Collantes es una modelo, influencer, deportista y ahora competidora de ‘Esto es Guerra’ de 25 años de edad. Es profesora de natación y atletismo. Mide 1.68 centímetros. Se describe a sí misma como “disciplinada y auténtica. Mi defecto es ser algo renegona. Odio la hipocresía”.

En el 2011 y en el 2012, ganó el segundo lugar en el concurso nacional de atletismo, en la prueba de salto alto y en la prueba de valla. También estudió Administración y Negocios Internacionales en la Universidad Señor de Sipán, en Lambayeque.

Fue descubierta por la producción de América TV cuando Hugo García y Rafael Cardozo viajaron a Chiclayo para reclutar nuevos talentos. De todos los postulantes, Nadia destacó por su belleza y buen desenvolvimiento en las competencias. Fue así que integró la delegación de Chiclayo y apareció en la temporada 2023 de ‘EEG’.

Nadia Collantes es el nuevo rostro de 'Esto es Guerra'.

Luego que la producción del programa decidiera retornar al formato Guerreros vs Combatientes, Nadia Collantes fue llamada para vestir la camiseta amarilla. Sus compañeros son Patricio Parodi, Paloma Fiuza, Israel Dreyfus, Austin Palao, Facundo González, Melissa Loza, Mei Siu, Piero Arenas, Pablo Boza, entre otros competidores.

Jazmín y Gino confirman amistad

La noche del lunes 30 de enero, Johanna San Miguel informó que Jazmín Pinedo había llegado al set de ‘Esto es Guerra’ para formar parte de uno de los segmentos. En representación de la ‘Chinita’, le pidió al ‘Tiburón’ Assereto que le devuelva las cosas que le regaló cuando eran pareja.

“Yo no puedo devolver algo que ella me ha regalado y con mucho cariño he recibido. No puedo, ¿para qué se lo voy a devolver? Escúchame, vas a poner en compromiso a su novio. Si estamos en eso, que ella también me devuelva todo lo que le he regalado”, indicó Gino Assereto.

La conductora de ‘Más Espectáculos’ ingresó al set para dejar en claro que no estaba usando nada de lo que su expareja le obsequió en su momento. Además, aclaró que entre ellos hay una buena relación amical. “Nosotros somos brothers”, expresó para luego pedirle que le regale “tiempo” por el Día de las Madres.

“Te adoro y soy feliz que seas feliz, me encanta que te hayas enamorado”, fue lo único que respondió Gino antes de abrazar a la exchica reality frente a cámaras.

Gino Assereto y Jazmín Pinedo se abrazaron.

A inicios del 2022, Gino Assereto dejó en claro que es él quien no desea retomar su relación amorosa con Jazmín Pinedo. La razón fue la siguiente: “Yo en estos momentos estoy en una etapa en la cual mi espacio es muy importante. Estoy conociéndome a mis 31 años, empiezo a entender muchas cosas sobre mí. Por primera vez me pregunté quién soy, quién quiero ser más adelante, no se pudo dar anteriormente porque tuve que vivir muchas experiencias”.