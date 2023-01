Adiós a las fotopapeletas en el Callao: Municipalidad no renovó con empresa concesionaria

El alcalde provincial del Callao, Pedro Spadaro, anunció que no renovará el contrato con el Consorcio Tránsito Ciudadano, encargado de las fotopapeletas en el primer puerto y además se ha dispuesto la realización de una auditoría para encontrar todas las irregularidades cometidas.

“Son 16 años que el consorcio Tránsito Ciudadano ha tenido el monopolio de la imposición de las multas en el Callao. Esto se vence el 28 de mayo de este año y de acuerdo a lo que hemos informado ayer al Concejo Municipal no se le concederá un solo día más a esta empresa por varios motivos”, señaló la autoridad edil en entrevista con RPP Noticias.

Indicó que entre los principales motivos que llevaron a tomar esta decisión destaca que en los años que ha venido operando la concesionaria no ha cumplido con una serie de factores que estaban incluidos en el contrato como la modernización de la red de semáforos, mejoramiento de las vías y además consideró que se han registrado abusos y arbitrariedades en la aplicación de las fotopapeletas.

Además, consideró que no se cuenta con una señalización adecuada en el Callao y ello solo para “imponer una multa”. “Además se tiene que reclamar a un tercero y estos reclamos hasta hoy no se han resueltos y se tengan que embargar cuentas y extraer el dinero. Eso no es un fin educativo o de mejorar el tránsito en el Callao sino es un fin lucrativo”, cuestionó el burgomaestre.

Explicó que el 28 de mayo, fecha en la que se vence el contrato, la municipalidad a su cargo asumirá esta labor priorizando la educación a los vecinos, visitantes y conductores. “Y si es que se tuviera que poner alguna multa se invertirá el 100% en favor del mejoramiento de la señalización y de las vías”, enfatizó.

El alcalde del Callao resaltó que en su jurisdicción se continuará respetando las normas de tránsito y anunció un observatorio del tránsito desde La Punta hasta Mi Perú. “Seguiremos corrigiendo y educando a los infractores, pero no de manera abusiva, sino con criterio y objetividad”, indicó.

Amnistía para el pago de papeletas

El alcalde del Callao consideró que el Consorcio Tránsito Ciudadano ha impuesto multas de manera irregular. “Esto ha sido, lamentablemente en algunos casos, asalto a mano armada. Una cosa es que nos eduquen y otra cosa es que nos repriman, pero de forma descarada, escondiéndose. Obviamente hay varias acciones que la población sabe”, expresó.

En esa línea, indicó que, según el reporte del consorcio, se imponen alrededor de 2.000 papeletas por día, de las cuales son notificadas entre 1.200 a 1.600. Esto supone una recaudación de aproximadamente 3 a 4 millones de soles al mes.

Anunció que en los próximos días se estará lanzando la primera campaña de amnistía con descuentos entre el 70 y el 80% para regularizar el pago de las papeletas. “Teniendo además un porcentaje adicional si eres chalaco. La idea es que todos los que fueron afectados tengan algún tipo de beneficio”, puntualizó.