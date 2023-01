Gustavo Bueno agradece el reconocimiento del público: “La vida de un actor también está hecha por los espectadores”

Gustavo Bueno cuenta detalles de sus personajes a lo largo de su carrera en la actuación y cómo se siente de su reciente homenaje en América TV.

Gustavo Bueno es un actor de 71 años que empezó su carrera artística en las tablas a los nueve años de edad en una obra de teatro que dirigió su madre Rosa Wunder. Ha participado en novelas, películas peruanas y extranjeras. Es recordado por grandes papeles como el Teniente Gamboa de la cinta peruana ‘La Ciudad y los Perros’ y hace diez años a Don Gilberto de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Yvonne Frayssinet resaltó el detalle que tuvo Gustavo Bueno con Efraín Aguilar en su ceremonia La actriz asistió a la ceremonia donde se le entregó al actor una estrella por su larga trayectoria. Para la figura de TV, este tipo de reconocimientos son un gran aliento. VER NOTA

El pasado 25 de enero fue homenajeado con una estrella en ‘el paseo de la fama’ de América Televisión. Infobae pudo conversar con el sencillo intérprete y comentó lo que significa este reconocimiento para él. Además, dio detalles de cómo seguirá el estado de salud de Don Gilberto en la exitosa serie nacional.

Miguel Ángel Bueno Wunder como realmente se llama, también dio su opinión sobre lo que dicen los seguidores de la teleserie al indicar que algunos personajes en la serie se han estacado y no han evolucionado como los demás.

Gustavo Bueno abrazó a Efraín Aguilar y lo resaltó como creador de ‘AFHS’: “Conozcan al padre de la criatura” El reconocido actor recibió su estrella en el “paseo de la fama” de América TV. El artista no solo agradeció este reconocimiento, también llamó a Efraín Aguilar al frente. VER NOTA

Gustavo Bueno, ¿qué significa para usted haber recibido esta estrella en ‘el paseo de la fama’ de América TV por su larga trayectoria actoral?

Es una muestra del cariño y con el reconocimiento viene emparejado. Son muchos años de vinculación con el canal, empecé en 1973 con un programa periodístico y después hice muchas cosas más y desde hace 20 años tenemos esta unión tremenda.

¿Cuál es verdadero nombre de Gustavo Bueno, actor de ‘Al Fondo Hay Sitio’? El destacado actor explicó el origen de su nombre artístico en la ceremonia de reconocimiento a su amplia carrera artística, donde recibió su estrella en el paseo de la fama en América TV. VER NOTA

¿Qué siente tener esta estrella y estar al lado de Yvonne Frayssinet, Adolfo Chuiman, Luis Ángel Pinasco y Gisela Valcárcel?

Es una estrella más, supongo que algún mérito han hecho todos los que figuran para merecer el cariño del canal, porque eso es lo que es la estrella, es una muestra del cariño que el canal tiene por uno.

Gustavo Bueno revela su verdadero nombre. Instagram

Gustavo Bueno junto a sus amigos de Al Fondo Hay Sitio.

¿Y cómo toma que la gente lo reconozca? Muchos lo recuerdan por sus dos grandes papeles en ‘AFHS’ y en la película ‘La Ciudad y Los perros’

La vida de un actor está hecha de sus personajes y también está hecha por los espectadores, es una conjunción de ambas cosas. Es la vida de un artista y estoy muy agradecido a la vida por seguir este sendero.

La famosa frase ‘Qué me mira cadete, quiere que le regale una fotografía mía calato’, ¿de dónde viene?, ¿cuál es su origen?

‘No me mire cadete, a mí solo me mira mi mujer y mi sirvienta’, esa es la que originalmente sale en la novela de Mario Vargas Llosa. ‘Qué me mira cadete, quiere que le regale una fotografía mía calato’, fue una frase aportada por Ramón García, que él había estudiado en la escuela militar Leoncio Prado y necesitábamos una frase para que se rieran los cadetes.

Gustavo Bueno imitó al teniente Gamboa, de La Ciudad y los Perros.

Explicación de su nombre artístico Gustavo Bueno

En la ceremonia, uno de los directores de ‘AFHS’, Toño Vega, comentó que en realidad usted se llama Miguel Ángel Bueno Wunder y adoptó el nombre Gustavo Bueno por su padre. ¿Por qué tomó esa decisión?

A mí me crio mi abuela (paterna) y mi madre me inscribió como Miguel Ángel Bueno, pero mi padre se llamaba Gustavo. Mi abuela, que prácticamente dominaba todo, no le gustó que me hayan puesto Miguel Ángel y tampoco le gustó que obviaran el nombre de mi padre, entonces empezó a llamarme Gustavo desde chico”, detalló.

¿Y desde ahí se hace llamar Gustavo Bueno?

Como ella (abuela) me bautizó, me hizo la primera comunión, me inscribió en el colegio, todo lo hizo como Gustavo... nunca se me cambió el nombre tampoco... nadie me llamaba Miguel Ángel hasta que me tocó ir al colegio y la secundaria sobre todo. Así que descubrí de grande que era Miguel Ángel.

El futuro de Don Gilberto en ‘Al Fondo Hay Sitio’

Con respecto a ‘Al Fondo Hay Sitio’ y Don Gilberto, ¿cómo seguirá su salud?. Al final de la temporada pasada lo vimos con pequeñas pérdidas de memoria.

Fue un guiño de los guionistas que tenía que ver con los comerciales del festejo anual de América Televisión. Fue una cuestión episódica, nada más. Ese tema de su salud no se ha desarrollado hasta ahora.

¿Más adelante se presentarán esos temas en la salud de Don Gilberto?

Eso depende mucho de los guionistas.

¿El viaje hasta las instalaciones de grabación en Pachacámac se le es complicado? En una entrevista que Adolfo Chuiman dio para Infobae, comentó que le era bastante retador trasladarse en verano, ¿usted siente lo mismo?

Me vengo manejando mi auto, lo que no quiero es jamás dejar entrar al viejo a mi vida. Manejar y estar en actividad es no dejar nunca entrar al viejo a mi vida.

¿Y cómo hace con el regreso?

También regreso manejando, muchas veces prefiero irme al sur donde tengo un cámper y ya no entro a la ciudad y evito el tráfico. Me tiro (recorro) mis 60 kilómetros hasta mi cámper.

Gustavo Bueno explicó a Infobae por qué Don Gilberto perdió la memoria por unos instantes.

¿Alguna vez ha recibido la propuesta para interpretar un papel y tomó sus reparos por no considerarlo acorde a un actor de renombre como usted?

Yo no he tenido ningún reparo, al contrario, me han comentado lo que más o menos querían y yo le he agregado más cosas para que serlo más ameno, por ejemplo en el tema del vestuario de mis personajes.

¿Qué opinión le merece que algunos seguidores de ‘AFHS’ dicen que en la serie, hay algunos personajes que no hay evolucionado como Joel, Tito y Pepe?

No, Tito y Pepe son tal cual son, si fueran distintos más bien no tendrían ninguna significación. Es esa amistad que los une y la forma que caracteriza sus actitudes frente a la vida y todo eso lo hace los personajes que son pues. Y ‘Joelito’ tiene un relación muy bacán con Macarena.

¿De dónde nace el Hipi-hipilín?

También es mi aporte a mi personaje, a un hombre como es don Gilberto de provincia.