Luciana Fuster admite retoques en su nariz: “Me puse ácido hialurónico”

Luciana Fuster admite retoques en su nariz. (Instagram)

Luciana Fuster reveló que se sometió a una rinomodelación con ácido hialurónico, procedimiento que cambia el aspecto de la nariz sin intervención quirúrgica ni necesidad de un postoperatorio. La chica reality utilizó sus redes sociales para interactuar con sus seguidores, sin imaginar que la mayoría de las dudas sería sobre los “retoques” de su rostro.

Durante bastante tiempo, muchos se han preguntado si la modelo se ha operado en algún momento, pues desde que entró a la televisión hasta la actualidad, algo diferente llamó la atención del público. En varias ocasiones, la influencer ha asegurado que el cambio en su nariz era por el maquillaje; sin embargo, este lunes 23 de enero confesó la verdad.

“Recibo muchos mensajes de chicas que preguntan dónde me puse el ácido hialurónico en la nariz. Es la primera vez que lo cuento, no lo había hecho porque nunca me pareció relevante, pero ya está. Les voy a pasar el dato, porque es bueno dar una recomendación”, dijo en las historias de su cuenta de Instagram.

Asimismo, Luciana Fuster arremetió contra las personas que por varios años han estado afirmando que ha pasado por un quirófano. “He visto personas que se han paseado por varios canales diciendo que me he hecho 20 mil cosas en el cuerpo y la cara y es totalmente falso. Eso demuestra desconocimiento y falta de profesionalismo”.

Te puede interesar: Missólogo colombiano quedó sorprendido con la belleza de Luciana Fuster: “Me impactó”

En otro momento, la integrante de ‘Esto es Guerra’ enseñó que se inyecta el ácido hialurónico en la parte superior de su nariz, entre los ojos, pues “la tiene bien hundida”. Además, explicó que cada persona debe pasar por una evaluación con un especialista para comenzar dicho procedimiento y que el dolor depende de cada cuerpo.

“No me duele mucho, tengo entendido que en la punta (de la nariz) duele un poco más. Tienes que ir a hacerte una evaluación y hacer lo que el especialista te diga. Depende mucho de tu cuerpo (el cuánto dura), cada organismo es diferente, a mí me dijeron que tenía que retocarme cada 6 meses. Pero mi cuerpo no reabsorbe el ácido hialurónico. Desde el 2018 me he puesto 3 veces, no se me termina de reabsorber nunca, cuando se me empieza a notar un poquito hundido es cuando me retoco”, agregó.

Luciana Fuster cuenta sobre su rinomodelación. (Instagram)

Te puede interesar: Luciana Fuster confirma su participación en el Miss Perú 2023 y Jessica Newton lo celebra

Luciana Fuster confirma su participación en el Miss Perú

Luciana Fuster regresó de su viaje con Patricio Parodi por varios países de Europa. Ambos fueron presentados en ‘Esto es Guerra’ como parte del equipo de los históricos y se refirieron a diversos temas. La modelo respondió si se animaría a participar en el Miss Perú este año.

“Todos los años me preguntan lo mismo y siempre digo que sí, pero yo creo que ya este año, ya”, señaló la joven modelo.

Por su parte, su novio Patricio Parodi, se mostró muy emocionado por esta decisión y señaló que estará como Hugo García con Alessia Rovegno, apoyando siempre a su novia. “Vamos a estar apoyándola, su fan número 1 yo con la bandera del Perú”, afirmó feliz.

SEGUIR LEYENDO