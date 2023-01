Luciana Fuster confirma su participación en el Miss Perú 2023 y Jessica Newton lo celebra

Luciana Fuster confirma su participación en el Miss Perú 2023 | América TV

Luciana Fuster regresó de su viaje con Patricio Parodi por varios países de Europa. Ambos fueron presentados en ‘Esto es Guerra’ como parte del equipo de los históricos y se refirieron a diversos temas. La pareja cumplió su primer año y se muestran felices de estar juntos.

Sin embargo, en este nuevo año, volvió a surgir la pregunta de que si la participante del programa se animaría a ser parte del Miss Perú 2023, pues en más de una oportunidad se voceó su nombre, pero no llegó a confirmar.

Aunque, en diversas ocasiones, Luciana Fuster no cerró la puerta a la posibilidad de estar en el certamen, parece que ya ha tomado una decisión y se lanzará como candidata.

“Todos los años me preguntan lo mismo y siempre digo que sí, pero yo creo que ya este año, ya”, señaló la joven modelo. Con esto, confirma su paso al certamen.

Luciana Fuster postulará al Miss Perú 2023.

Por su parte, su novio Patricio Parodi, se mostró muy emocionado por esta decisión y señaló que estará como Hugo García con Alessia Rovegno, apoyando siempre a su novia. “Vamos a estar apoyándola, su fan número 1 yo con la bandera del Perú”, afirmó feliz.

Jessica Newton feliz con la noticia

A través de sus redes sociales, Jessica Newton tomó esta noticia de la mejor manera y en sus historias de Instagram reposteó algunas de las publicaciones sobre las declaraciones de Luciana Fuster. Incluso, uno de los post cuestiona si la chica reality podría ser la sucesora de Alessia Rovegno, a lo que la directora del Miss Perú respondió con un avatar contento.

Jessica Newton reacciona a declaraciones de Luciana. (Instagram)

Cabe señalar que en noviembre del 2022, cuando Jessica Newton presentó a las candidatas para el Miss Perú 2023, se refirió a la posible participación de Luciana Fuster. Desde el inicio aseguró que le parece una participante muy guapa y que le había hecho saber sus deseos de participar, por lo que la esperaba con los brazos abiertos.

“Siempre conversamos con Luciana, me parece guapísima y me encantaría sí verla sobre el escenario. Hemos conversado varias veces, incluso Luciana se acercó a mí en el último Miss Perú y me dijo ‘yo soy la próxima’, así que vamos a ver si tiene el valor de tentar la corona”, expresó la madre de Cassandra Sánchez De Lamadrid.

