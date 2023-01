Expertos opinan sobre la participación de Luciana Fuster en el Miss Perú 2023

Luciana Fuster en Miss Perú 2023: Analizan su participación en el certamen de belleza. (Willax TV)

Este 19 de enero se confirmó la participación de Luciana Fuster en el Miss Perú 2023. La chica reality dejó a más de uno sorprendido al revelar que está a punto de firmar para ser una de las candidatas a la corona nacional y posible representante de nuestro país en el certamen de belleza internacional.

“Todos los años me preguntan lo mismo y siempre digo que sí, pero yo creo que ya este año, ya”, dijo la modelo a las cámaras de América Espectáculos.

La noticia no pasó desapercibido para Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes no dudaron en comentar al respecto junto a expertos en el rubro y exreinas de belleza. Si bien, la producción de Willax Tv reunió a los especialistas para hablar de la participación de Alessia Rovegno en el Miss Universo, la decisión de la integrante de ‘Esto es Guerra’ también fue tema de conversación.

Te puede interesar: Luciana Fuster confirma su participación en el Miss Perú 2023 y Jessica Newton lo celebra

Luego de escuchar las palabras de Luciana Fuster, fue Gigi Mitre la primera en dar su opinión. “A mí, ella me parece muy guapa. No sé si ustedes le ven características para representar al Perú”, dijo la conductora y a lo que Samantha Batallanos, la Miss Grand Perú 2021, no estuvo de acuerdo.

“Particularmente, no tengo nada en contra de ella. Me parece súper linda, pero no siento que tenga un factor wow como para ser miss. No tendría algo único, exótico o belleza natural (...) Se le ve una chica muy sencilla”, dijo la también candidata al Miss Grand International.

Sin embargo, Nikole Akari, experta en moda y asesora de imagen, resaltó la belleza de la pareja de Patricio Parodi. “Ella no está operada como las demás. Es una chica espectacular. (No está operada) a diferencia de otras chicas”, expresó.

En otro momento, le preguntaron a Jessica Tapia si le gustaría ver a Luciana Fuster en el Miss Perú 2023. Recordemos que, la rubia presentadora tiene una amplia trayectoria en los concursos de belleza en el extranjero. Lejos de opinar sobre la joven de 24 años, pidió que se deje de criticar a la organización de la competencia nacional y a las candidatas.

Luciana Fuster es analizada por especialistas. (Captura)

Te puede interesar: Patricio Parodi no da importancia a las comparaciones con Flavia Laos: “Nadie va a dañar nuestra felicidad”

Jessica Newton feliz Luciana Fuster en el Miss Perú 2023

A través de sus redes sociales, Jessica Newton tomó esta noticia de la mejor manera y en sus historias de Instagram reposteó algunas de las publicaciones sobre las declaraciones de Luciana Fuster. Incluso, uno de los post cuestiona si la chica reality podría ser la sucesora de Alessia Rovegno, a lo que la directora del Miss Perú respondió con un avatar contento.

Recordemos que, no es la primera vez que se habla del posible ingreso de la chica reality al certamen de belleza, pues en noviembre del 2022 se especuló que entraría como candidata. Ante ello, la empresaria aseguró que le parece una participante muy guapa y que le había hecho saber sus deseos de participar, por lo que la esperaba con los brazos abiertos.

“Siempre conversamos con Luciana, me parece guapísima y me encantaría sí verla sobre el escenario. Hemos conversado varias veces, incluso Luciana se acercó a mí en el último Miss Perú y me dijo ‘yo soy la próxima’, así que vamos a ver si tiene el valor de tentar la corona”, expresó.

SEGUIR LEYENDO