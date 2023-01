El peruano que comenzó vendiendo azúcar en el mercado y logró crear Vega, la exitosa tienda mayorista

Inauguración Tienda Néstor Gambeta. Fotos: Tiendas Vega.

Si caminas por las calles de Lima, seguro te has topado como un Minimarket Vega, un lugar donde encuentras distintros productos para el hogar. Este es el sueño cumplido de Michael Vega, un próspero empresario peruano que en su infancia vendió marcianos (chupetes) en el mercado de Collique y ayudaba a su papá a vender zapatos como ambulante.

Este emprendedor creció en el seno de una familia bastante humilde, por lo que desde niño tuvo que trabajar en sus vacaciones escolares para ayudar a sus padres con los gastos de la casa con ‘cachuelitos’. Desde entonces, supo que debía esforzarse un poco más para tener una vida cómoda y ahora tiene una de las empresas más rentables de Lima Norte ¿Cómo llegó a esto? Te lo contamos en la siguiente nota.

La historia de la Coorporación Vega

Con el ejemplo de su padre siempre presente, Michel decidió emprender un pequeño negocio apenas culminó la escuela. Con la poca inicial que tenía, arrancó invirtiendo en un saco de azúcar y tomó una esquina del mercado Año Nuevo para vender como ambulante. Gracias al precio cómo que tenía, en pocas horas logró terminar de vender toda su mercadería que tenía en su carretilla.

Se entusiasmó y al dí asiguiente compró dos sacos de azúcar. La historia fue la misma: venta total. El tercer día asumió más riesgo y compró cinco sacos. Pasó lo mismo, volvió a casa sin azúcar, pero con dinero en los bolsillos para su familia. Ya con el tercer día se dio cuenta que había potencial en el negocio de los abarrotes.

Esta corporación tiene tiendas en varios puntos de Lima y Callao. VIDEO: Vega.

A penas un año más tarde de haber emprendido, compró un triciclo y dejó la carretilla. Ya no solo vendía azúcar, le agregó arroz y sal. “Todo marchaba de maravillas. Vendía muy bien porque me esforzaba en atender bien a mis clientes. Gracias a esa confianza comencé a dejar productos a crédito, lo cual me ayudó a tener más ingresos”, dijo en entrevista con Punto Final.

Era tan popular que la esquina del mercado Año Nuevo se aglomeraba de clientes esperando azúcar, sal o arroz a un buen precio. Eso lo obligó a abrir su primera tienda de abarrotes, la cual se llamó Comercial Vega, el 15 de agosto de 1996. Desde entonces no ha parado de crecer y ese pequeño emprendimiento que nació en Comas, ahora se ha expandido por todo Lima.

Tiene tienda mayoristas, supermayoristas y markets en San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima, Breña, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Chorrillos, entre otros lugares. Además, cuenta con dos centros de distribución de Grupo Vega, ubicados en la avenida Trapiche del distrito de Comas (Lima) y San Juan de Lurigancho. Ambos establecimientos están en zonas estratégicas para reparto en sus tiendas.

Formatos que tiene Corporación Vega y cómo se abastece

Rosario Torrejón, gerente general de Corporación Vega y esposa de Michel Vega, señaló que actualmente la compañía cuenta con tres formatos que están en diferentes distritos de Lima: “el formato tradicional o mayorista, el formato cash and carry o supermayorista y los formatos pequeños, que son los markets, para poder brindarles un mejor servicio a los clientes”.

Inauguración Tienda Néstor Gambeta el pasado 18 de julio del 2022.

Por otro lado, cuentan con dos unidades estratégicas, Corporación Vega, empresa de sus tiendas en el sector retail, y Grupo Vega Distribución que maneja la logística de productos de empresas como Procter & Gamble y Nestlé.

¿Cuáles son las tiendas físicas de Corporación Vega?

Corporación Vega cuenta con diferentes tiendas en todo Lima y Callao, las cuales se dividen en Vega Supermayorista y Vega Market. En total son 12 sucursales en distritos como Callao (Minka Mayorista y Minka Market), San Martín de Porres (Infantas y Fiori), Puente Piedra (Huamantanga), Comas (Año Nuevo, Collique, Belaunde), Santa Anita (Santa Anita), Carabayllo (Progreso y San Antonio) y Chorrillos (Chorrillos).

Delivery y productos que ofrece

La Coorporación Vega cuenta con una página web oficial donde se encuentran todos los productos que ofrecen. Solo basta con seleccionar y llenar los datos del delivery para que lleguen a la puerta de tu casa o dónde lo pidas. También está la opción de recojo en tienda, en caso vivas cerca a una de las sucursales.

Tienda de Canta Callao.

Abarrotes, bebidas y snack, cervezas, vinos, desayunos, artículos para el cuidado del bebé, fiambres, lácteos, huevos y congelados, cuidados personal y salud. Además de productos para la limpieza del hogar, comida para mascotas, ferretería y para parrilla, son algunos de los productos que puedes encontrar.

Productos propios de Vega

Con el objetivo de satisfacer la necesidades sus clientes que buscan artículos de alta calidad y a precios bajos, Corporación Vega creó porductos de su marca:

- Aceite

- Arroz

- Azúcar

- Cereales

- Conservas de pescado

- Duraznos en conservas

- Turrón Doña Pepa

- Menestras

- Panetón

- Chocolate para taza

- Huevos

- Bolsas reutilizables

Ventas corporativas de Corporación Vega

Corporación Vega facilita a sus clientes un amplio portafolio de productos y servicios con asesoría especializada y efectiva, contando con proveedores como Nestlé, Alicorp, Procter & Gamble, Gloria, Molitalia, Clorox, Kimberly, Coca-Cola, Backus, Unilever, San Fernando, D’onofrio y otras marcas para dar soluciones efectivas de acuerdo a las necesidades de las compañías, tanto si es parte del sector público o privado.

Trabajadores de la tienda en Canta Callao.

Michel Vega y su sueño de ampliar sus tiendas

Con las ganas de seguir creciendo, Michel Vega señaló, durante la inauguración de su tienda supermayorista en Carabayllo, que le gustaría que en su local exista una farmacia, agentes bancarios para que sus clientes realicen sus transacciones sin salir de su local. Además, quiere contar con un gimnasio en uno de los pisos de su establecimiento.

