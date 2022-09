Desempleo en Perú: ¿Qué se necesita para impulsar más puestos de trabajo para los jóvenes?

Según el último reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre los años 2019 y 2020, la población comprendida entre los jóvenes de 15 a 25 años fue la que resultó más afectada en relación a la pérdida de empleo.

Con la reactivación de la economía, la oferta de puestos de trabajo se ha ido incrementando en el Perú, y en el trimestre de mayo, junio y julio, la tasa de desempleo disminuyó a 6.8%, esto significa una caída de 2.6 puntos con relación al mismo periodo del 2021, según el reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

En Lima Metropolitana, durante el mismo lapso de análisis, la población ocupada de 14 a 24 años incrementó en 5%. Mientras, el ingreso promedio para este grupo etario pasó de S/1024.80 en el 2021 a S/1097.10, esto significa un aumento de S/72.30.

El reporte también indica que este sector de la población alcanzó la cifra de 304 mil 800 personas con empleo adecuados, sin embargo, aún no se alcanzan las cifras prepandemia, que en el año 2019 registró 360 mil jóvenes con trabajos idóneos.

En entrevista con Infobae, el abogado laboralista Daniel Robles Ibazeta sostuvo que los números actuales son críticos y señaló que el gran problema en el Perú es que los menores de 25 años son el sector de la población que ha resultado más afectado por la falta de puestos de trabajo formal debido a la informalidad, además de otros factores como la educación, competitividad e idioma. “Hay una informalidad grave de más del 80%, lo que significa que de cada 10 trabajadores jóvenes uno es formal y 9 son informales”, expresó.

Perú, entre los países más preocupados por desempleo y economía en el mundo.

La informalidad como factor influyente en el desempleo

Robles Ibazeta manifestó que el enfoque desde el Gobierno, en los últimos años, no ha sido el mejor, porque generan regulaciones laborales con altos costos para el empleador formal, lo que origina que estas empresas pierdan competitividad y se les desincentive a continuar con la industria. “Al no ser competitivo deja de proveer empleabilidad, puestos de trabajo dignos con buenos derechos laborales”, agregó.

Sobre las normas que ha planteado el Estado para proteger los derechos laborales, consideró que su propósito es bueno, pero no funcionan en el contexto de la informalidad. “Solamente están pensadas en el 25% de la población laboral, que en el caso de los jóvenes es el 10%” aseveró y cuestionó que no se piense en el 90% de jóvenes trabajadores que están en la informalidad.

“La informalidad, existe y está incrementándose. Este gran problema que afecta a la empleabilidad de los jóvenes no se corrige con leyes laborales, se corrige con marcos atractivos que generen más empleos, y eso es atraer inversión. Esa es la forma”, enfatizó.

Es por ello, que el especialista en derecho laboral considera que, para impulsar el trabajo en los jóvenes peruanos, una de las principales soluciones es atraer a ese 90% a la formalidad. “Habría que crear un marco de atracción a la inversión, tanto privada como la pública, porque solo ampliando la base de empleadores formales habrá más puestos de trabajo, a su vez formales”, puntualizó.

Incentivar la contratación

El abogado laboralista sostuvo que para incentivar la contratación de jóvenes se debe incentivar a la industria. “Para esto tenemos que crear el marco regulatorio laboral correcto, es decir un régimen flexible, un contrato a plazos”, explicó.

En ese sentido, las disposiciones desde el gobierno tendrían que estar enfocadas en atraer la inversión a fin de mejorar el panorama de empleabilidad en el país.

Robles Ibazeta sostuvo que posterior a ello, se tendría que fortalecer el trabajo de fiscalización laboral para verificar que se esté cumpliendo con los beneficios y derechos laborales de los empleados.

Trabajo en conjunto entre el MTPE y el Minedu

Además de la informalidad, hay otro punto que está relacionado al desempleo en los jóvenes, y es que, en los últimos años, las ofertas de empleo están dirigidas a profesionales de carreras que, al no encontrar el perfil en el Perú, se atrae el talento del extranjero.

“Habría que ponerle un ojo en especial a las carreras técnicas porque existe una necesidad enorme de estas profesiones que probablemente no se está explotando en el país”, indicó. Es por esa razón, que sostuvo que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministerio de Educación tienen esta tarea política pendiente.

“Los jóvenes que inician su vida laboral en la informalidad, tienen menos probabilidades de pasar a la formalidad, no por voluntad o formación o competitividad, sino porque no van a encontrar empleo, porque no hay empleos formales para poder escoger”, finalizó.

