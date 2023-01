Dina Boluarte pide tregua a los manifestantes para que cesen protestas violentas y se abra el diálogo en regiones

Dina Boluarte asegura que atiende a deudos de las víctimas de las protestas | Canal N

Este martes 24 de enero, la presidenta Dina Boluarte envió un mensaje a la población exhortando a la calma y al diálogo, luego de que se sigan desarrollando manifestaciones violentas en Lima y al interior del Perú.

Ante esto y frente a la prensa extranjera, la dignataria pidió una tregua a los protestantes para sentarse a dialogar a fin de continuar con el desarrollo del país y con el objetivo de parar con esta crisis social y política.

“Ahora llamo a mi querida patria para tener una tregua y abrir las mesas de diálogo y mejor aún para poder fijar la agenda por cada región y desarrollar nuestros pueblos. No me voy a cansar de llamarlos al diálogo, a la paz y a la unidad”, exclamó.

Disculpas a los universitarios de San Marcos

Durante su alocución, la presidenta de la República, expresó que la PNP ingresó a la casa de estudios superiores de San Marcos siguiendo el marco de ley. Sin embargo, pidió disculpas por la manera abrupta que las fuerzas del orden tomaron el campus estudiantil.

“Hay más de 900 policías fracturados heridos y ¿los derechos humanos de ellos? También tienen familias que los esperan en sus hogares. La policía siguiendo el protocolo de ley ingresó la universidad San Marcos y quizás no ha sido la adecuada, por eso pido disculpas a los alumnos y a los alumnos que estuvieron dentro de la universidad, pero también había la preocupación porque cuando se trasladaron del interior del país a la ‘Toma de Lima’ los mensajes en las redes sociales de ellos mismos decían “una muerte en Lima vale por 100 en la provincia”. No hubo ningún muerto, en San Marcos, fueron llevados a las dependencias policiales y luego fueron liberados, pero la policía intervino en resguardo a la propia vida de los estudiantes que estaban dentro de la universidad porque no se sabía quiénes habían ingresado”, precisó.

Presidenta del Perú Dina Boluarte

Contra Pedro Castillo

Dina Boluarte fue clara al asegurar que ella es la máxima autoridad del Perú por mandato constitucional y que nada tiene que ver con el “golpe de Estado” que equivocadamente habla Pedro Castillo. La jefa de Estado le recordó al exmandatario que él tiene 57 carpetas fiscales por temas de corrupción y que cerrar el Congreso fue la salida más fácil para victimizarse.

“”Dina Boluarte está acá porque le ha dado el golpe a Pedro Castillo”, en esa narrativa estos señores han ido ganando frente a las protestas que no lo sabemos, quiénes lo financian porque algunos están en Europa, en Argentina, en otros lugares, inventando una narrativa para generar una historia equivocada. La única verdad, señores del mundo y del Perú, es que hubo un golpe de estado el 7 de diciembre, un golpe de estado fallido”, analizó.

“La forma en qué salió Pedro Castillo es una forma de victimizarse para decir qué se ha dado un golpe de estado cuando él es autor de su propio golpe de estado, y no salir por la presión de la 57 carpetas fiscales que tiene en su contra por actos de corrupción. Ese día 7 de diciembre él tenía la obligación de ir ante el Congreso a formular su descargo por estas acusaciones de corrupción”, dijo.

La presidenta Dina Boluarte.

“Soy víctima de su odio y venganza”

Antes de culminar e iniciar con la rueda de preguntas, la presidenta Dina Boluarte aseguró que todos estos desmanes, en su contra, es parte del odio y venganza que ha dejado el exmandatario Pedro Castillo cuando fue vacado por el Congreso.

“Aquí no hay ninguna víctima señor Castillo, aquí lo que hay un país que se va sangrando producto de su irresponsabilidad. Acá está una mujer víctima de su odio y su venganza, acá está una mujer al igual que usted provinciana que también viene de una escuela con paredes de adobe, pero al haber estudiado en esa escuela humilde no me da la prerrogativa para hacer corrupta y robarle al pueblo peruano”, puntualizó.

