Iván Lanegra: “Las respuestas del gobierno a esta crisis política no resuelven los temas de fondo”

Iván Lanegra dijo que “ni el Ejecutivo ni el Congreso tienen la suficiente fortaleza para una gestión que vaya más de este año". (Andina)

Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia en reemplazo del vacado Pedro Castillo hubo una escalada en la crisis política en el Perú: más de 50 muertos en las protestas, manifestaciones en varias regiones del sur y en Lima, intento de toma de aeropuertos, y bloqueo de vías y carreteras. Los manifestantes piden, además de la renuncia de la mandataria, el adelanto inmediato de elecciones generales para este año y el cierre del Congreso de la República.

Infobae conversó con el catedrático de Ciencias Políticas Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, acerca de cuál puede ser una posible salida a esta inestabilidad política.

“No hay salida de fondo disponibles en este momento. Las respuestas del gobierno a esta crisis política son paliativos necesarios para evitar, por ejemplo, la escalada de violencia en las manifestaciones, pero no resuelven los temas de fondo, que están en la base de los problemas que estamos viendo”, expresó.

El docente argumentó que tal como sucede en una sala de urgencia, “se debe atender los síntomas más severos y ya, en otras condiciones, se puede considerar los problemas principales del Perú”.

La estrategia del gobierno de Dina Boluarte para resolver las protestas no está funcionando, aseguró Lanegra. (Andina)

Lanegra sostuvo que hay tres campos que son críticos actualmente: el adelanto de elecciones, la estrategia del gobierno que no ha resultado y las demandas del cambio de una nueva Constitución.

Para el analista político, el adelanto de elecciones “queda cada vez más claro” porque “ni el Ejecutivo ni el Congreso tienen la suficiente fortaleza para una gestión que vaya más de este año, incluso es muy riesgoso pensar que es posible extender un poco más la gestión”.

La estrategia del gobierno de Dina Boluarte para resolver los conflictos internos no está funcionando, opinó Lanegra: “Hay una disonancia entre el discurso que intenta demostrar que las cosas están marchando bien y los hechos que demuestran lo contrario”.

El secretario general de la Asociación Civil Transparencia explicó que las demandas para el cambio de una nueva Constitución “tiene diversas formas de realizarse; hay algunos que piensan que debería hacerse de una forma integral, otros que deberían haber cambios más puntuales o parciales”.

“(El cambio de Constitución) es un discusión que no debe tomarse de una manera apresurada, sino plantear un diálogo amplio sobre cómo se deben hacer esas variaciones”, dijo.

Las manifestaciones exigiendo la renuncia de Dina Boluarte continúan en varias regiones del Perú. (Reuters/Pilar Olivares)

“La posible renuncia de Boluarte puede ser discutible”

Lanegra consideró que una posible renuncia de Dina Boluarte como presidenta no sabe si “ayude o no a resolver la crisis político de este momento, pues este tema puede ser discutible”.

“Pareciera (que la renuncia) no ha sido evaluada y tal vez no quieran considerarlo por diversas razones. Las situaciones de crisis sociales y políticas muy graves, en el contexto en el que estamos ahora, eventualmente los políticos no renuncian pensando en que han sobrepasado la situación. No tengo elementos para saber exactamente qué puntos tiene el gobierno. Y, a mi parecer, no es un escenario que estén considerando”, comentó.

El secretario general de la Asociación Civil Transparencia aseguró que si se adelantan las elecciones generales para este año, la ciudadanía peruana va a tener que “tomar decisiones en medio de una crisis”.

“Se debería tener una espacio para discutir los cambios que pueden ser incorporados a través de partidos políticos, pero cuando tienes una crisis de esta dimensión donde tienes que elegir entre opciones que generalmente todas son malas y, sobre todo, de forma apresurada, ¿qué puedes hacer? No hay muchas opciones. Solo habrá que esperar que el próximo gobernante asuma la agenda que se está dejando de lado como las reformas del Estado”, concluyó.

