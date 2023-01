Aníbal Torres perdió los papeles y llamó “asesinos” y “delincuentes” a periodistas

Vídeo: Twitter.

El último viernes 20 de enero, el expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, reapareció en el Congreso de la República para dar cuentas sobre sus acciones ante el desastre ecológico causado por la empresa Repsol en enero del 2022. A su salida de Palacio Legislativo, el abogado fue preso de sus emociones y terminó acusando de “asesinos” y “delincuentes” a los periodistas.

El bochornoso hecho ocurrió a su salida de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso de la República, a donde acudió para responder en el marco de la investigación sobre el derrame de petróleo de Repsol, hace un año, en el litoral peruano que viene siguiendo este grupo de trabajo.

Torres Vásquez fue abordado por los periodistas de diversos medios de comunicación quienes le recordaron la frase que lanzó siendo aún jefe del gabinete ministerial del Gobierno de Pedro Castillo: “Correrán ríos de sangres”, en alusión a una próxima vacancia presidencial del profesor chotano. En aquel entonces, el expremier fue cuestionado de sembrar división y odio entre los peruanos.

Tras escuchar las interrogantes de la prensa, Torres no quiso responder. En lugar de eso, acusó a los periodistas presentes. “Delincuentes, asesinos”, les increpó notoriamente ofuscado y molesto para inmediatamente después abordar un taxi.

Los comunicadores insistieron en sus preguntas y él continuó omitiendo su respuesta para nuevamente acusarlos: “Ustedes (los periodistas) apoyan a los asesinos , yo estoy con el pueblo”, sentenció.

Sobre la investigación del derrame de petróleo

Durante sus descargos ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso de la República, Aníbal Torres respondió sobre las estrategias adoptadas durante su gestión y el seguimiento y resultados obtenidos en relación a los damnificados del desastre ecológico en el litoral peruano.

Alrededor de 700 mil habitantes fueron afectados ante el derrame de petróleo en Ventanilla. FOTO: Agencia Andina.

Según mencionó ante el grupo de trabajo, no puede entregar los documentos solicitados, ya que actualmente no tiene acceso a la información, aduciendo que ya no forma parte del Poder Ejecutivo. Asimismo, señaló que solo contaba con informes de las procuradurías de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y del Ministerio del Ambiente. “Alguna información la saqué de internet”, mencionó.

“Yo lo que hice fue resolver un problema. No se podía esperar a los organismos para que judicialmente se realice el trámite de indemnización, eso podía tardar años y había gente que no tenía para subsistir. No he generado un daño, ni a la comunidad ni a ninguna entidad. He obtenido resultados positivos, pero no se dan a conocer”, argumentó Torres sobre las gestiones realizadas para el pago de indemnizaciones a los pescadores y población afectada por el desastre ambiental.

