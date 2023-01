Aníbal Torres propuso a Benji Espinoza retomar la defensa de Pedro Castillo tras el golpe de Estado

Benji Espinoza se negó a retomar defensa de Pedro Castillo ante pedido de Aníbal Torres.

Durante el gobierno de Pedro Castillo, además de algunos ministros de Estado, el abogado Benji Espinoza era una de las figuras con mayor presencia mediática que respaldaban al entonces mandatario. Sin embargo, tras el golpe de Estado del 7 de diciembre marcó distancia con su cliente y no brindó declaraciones al respecto hasta hoy. Este reveló que hubo intentó de retomar sus servicios frente al presunto delito de rebelión.

Espinoza, en conversación con La República, indicó que no ha tenido contacto con el exmandatario desde su intento por disolver el Congreso, pero ha sido el expremier, Aníbal Torres, quien lo llamó la noche del 7 de diciembre cuando Castillo se encontraba detenido. Cabe recordar que aquel mismo día el extitular de la PCM acompañó al hoy prisionero y se presentó como su defensa legal ante las autoridades.

“Desde ese día (golpe de Estado) no he vuelto a hablar con el presidente ni con su esposa. Pero ese día recibí en la noche una llamada del doctor Aníbal Torres en donde me dice que si yo podía retomar la defensa en este caso de rebelión”, contó Espinoza al citado medio de comunicación. Su respuesta fue un rotundo no y le recordó que la renuncia que había presentado horas antes era irrevocable. “Después de eso no ha habido ningún acercamiento”, sostuvo.

Poco después del mensaje en el que Pedro Castillo anunciaba el cierre del Congreso, la reforma del sistema de justicia y la imposición de un toque de queda, Espinoza utilizó sus redes sociales para señalar que lo cometido por el entonces presidente era una “ruptura del orden constitucional” por lo que se veían “en la obligación de renunicar irrevocablemente a la defensa del ciudadano Pedro Castillo”.

Por declarar

El expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo porque cumple 18 meses de prisión preventiva por el fallido autogolpe de Estado el pasado 7 de diciembre, tendrá que declarar hoy ante una comisión que investiga los muertos registrados durante el paro agrario y de transportistas realizado el 28 de marzo del año pasado.

El oficio del grupo de trabajo, liderado por el congresista Alejandro Muñante, fue enviado al director del establecimiento penitenciario donde se encuentra el exmandatario a fin de que se le brinde las facilidades para la “conexión por medio de un teléfono celular para coordinar previamente el link de la sesión y un ordenador portátil o computadora con buena conexión a internet” a las 2 de la tarde, hora en la que fue citado.

Pedro Castillo cumple prisión preventiva por el presunto delito de rebelión.

“La Comisión Investigadora lo invita a comparecer a la sesión extraordinaria que se realizará el 04 de enero de 2022, a las 14:00 horas mediante videoconferencia a través de la Plataforma Microsoft Teams con la finalidad que informe sobre el rol y/o función que cumplió como presidente de la República del Perú antes, durante y después de sucedido el paro nacional de transportistas, agricultores y población en general”, se indica en el documento.

Como es público, el paro agrario y de transportistas dejó cinco personas fallecidas y cuatro heridos de gravedad en las regiones de Ica, Huánuco y Junín, donde se acató la medida de fuerza por el alza de los precios de los combustibles y la falta de fertilizantes que afectó a las personas que se dedican al sector transporte y agricultura.

