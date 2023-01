Paro nacional: al menos ocho periodistas son víctimas de ataques durante las manifestaciones

Colegio de Periodistas rechaza agresiones|VIDEO: 24 HORAS

El Colegio de Periodistas de Perú rechazó las agresiones contra una periodista y un camarógrafo de Panamericana Televisión que cubren las protestas en Lima. A través de un comunicado, pidieron a la Policía Nacional del Perú brinden la seguridad a los equipos de prensa.

“Nuestra Orden lamenta y condena enérgicamente estos sucesos vandálicos y reitera su solicitud a la policía para, además de proteger la propiedad pública y privada, brinde además seguridad a los reporteros de los medios de comunicación que están desplazados en las calles”, se lee en la misiva.

Pero no fue el único caso. En Arequipa se pudo ver cómo un reportero de Radio Programas del Perú que cubría las marchas fue atacado por protestantes en plena calle. Recibió insultos, patadas y hasta pedradas de parte de una turba que buscaba que se retire del lugar.

Manifestantes en Cerro Colorado (Arequipa) golpearon a un periodista que cubría las protestas. Video: Twitter

Pero acaso el caso más llamativo ocurrió en el Cercado de Lima. Cinco miembros del equipo de prensa de América Televisión resultaron con lesiones luego de ser atacados por manifestantes en la llamada ‘Toma de Lima’. Uno de ellos fue interceptado y golpeado con piedras. Otro perdió dos dientes y con una lesión en el codo también por ataque de piedras. Además, rompieron las lunas del vehículo del canal.

“A la altura de Piérola con Ayacucho me interceptaron, me abollaron, me pegaron, me tiraron piedras, me tuve que agarrar así [del auto] para que no me lleven”, dijo una persona identificada como Junior. Otra persona apellidada Vidarte comentó: “Dos dientes me han bajado, una piedra me ha caído”.

Manifestantes agreden a equipo de América TV | América Tv

Una tercera persona muestra las piedras con las que fueron atacados, que no eran otra cosa que pedazos de concreto que los protestantes rompieron en las calles.

Jair Cabezas, Willy Nievas y Chris Ríos también fueron agredidos cuando cumplían con su labor periodística. Los presentes empezaron insultando a la prensa, para luego lanzarles agua, empujarlos y golpearlos.

Manifestantes agreden a periodistas que cubren la Toma de Lima

Desde la mañana se viene realizando una marcha en contra de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso de la República, así como también un adelanto de elecciones. En este sentido, los periodistas fueron atacados en los exteriores de la Universidad Nacional de San Marcos.

Comunicado del Colegio de Periodistas

Ataque a la prensa

De acuerdo con las imágenes de 24 Horas, el camarógrafo se encuentra grabando a los manifestantes. Sin embargo, uno de ellos lanza una piedra a la reja, donde se encontraba el profesional. Luego, otro se acerca con una botella de agua para tirarlo hacia los equipos de trabajo.

No es la primera vez que se agrede a un equipo de prensa. Durante las manifestaciones, varios comunicadores fueron atacados e incluso fueron heridos con algún perdigón, según el diagnóstico médico.

Entre ellos, un fotógrafo de la agencia EFE fue herido con un perdigón en la pierna, cuando cubría los enfrentamientos entre la Policía Nacional del Perú y manifestantes en Puno. Además, denunció que fue amenazado de muerte ante su cobertura.

A riot police officer kicks a tear gas can during the 'Take over Lima' march to demonstrate against Peru's President Dina Boluarte, following the ousting and arrest of former President Pedro Castillo, in Lima, Peru January 19, 2023. REUTERS/Sebastian Castaneda

Protestas nacionales

Las protestas en algunos lugares se han reportado con actos violentos, debido a que turbas desean tomar los aeropuertos de Cusco, Juliaca y Arequipa. En la Ciudad Blanca, los efectivos policiales impidieron el ingreso de los manifestantes.

Asimismo, se ha registrado enfrentamientos entre los efectivos y protestantes en el Centro de Lima. Ante ello, resultaron heridos dos agentes, quienes fueron trasladados para ser atendidos de inmediato. Los ciudadanos salieron de la Universidad Mayor de San Marcos y algunos de la Universidad Nacional de Ingeniería.

