Universitario de Deportes: rival, día y hora de su debut de los ‘cremas’ en la Liga 1 2023

La postergación del inicio de la Liga 1 2023, luego de que el Ministerio del Interior, junto a Dirección de Seguridad Deportiva (DISEDE-IPD), cancelara todo evento deportivo a nivel nacional por la situación que vive el Perú, hizo que el organizador del torneo haga un cambio respecto al arranque: el campeonato empezará a jugarse desde la fecha 2 y será desde el viernes 27 de enero. Es decir, Universitario de Deportes ya no debutará ante Cienciano, rival que le tocaba enfrentar en la primera jornada.

Ahora los ‘cremas’ tendrán su primer encuentro contra Alianza Atlético el próximo domingo 29 de enero en Sullana, a las 15:30 horas. El equipo de Carlos Compagnucci tratará de comenzar con el pie derecho de visita. Ambos se enfrentaron dos veces la temporada pasada: la primera fue con triunfo ‘merengue’ por 3-1 en el estadio Monumental de Ate, el pasado 7 de mayo. Los goles fueron doblete de Alex Valera y Nelinho Quina de penal, Joaquín Aguirre descontó.

En la segunda oportunidad, quedó en empate 2-2 en estadio Campeones del 36 de Sullana, el 30 setiembre. Adrián Fernández y Jeremy Canela adelantaron para los ‘churres’, mientras que Alberto Quintero y Aldo Corzo igualaron el marcador. La ‘U’ no solo tendrá que medirse ante un buen rival, también al intenso calor de la ciudad norteña.

Universitario igualó 2-2 con Alianza Atlético por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1

Participación en suspenso

Universitario de Deportes es parte de los ocho clubes que anunciaron que no participarán de la Liga 1 2023 hasta que la Federación Peruana de Fútbol no levante la medida cautelar sobre los derechos de televisión del campeonato. A pesar de la huelga, el máximo ente del fútbol peruano aseguró que no lo hará y que participarán todos aquellos equipos que deseen hacerlo. Los ‘cremas’ tienen contrato vigente con el Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU) hasta diciembre del 2025, y según la FPF respetará el vínculo, aún así los de Ate decidieron unirse a la protesta.

Alianza Atlético si está a favor de la Federación y al ser locales, no tendrían ningún problema al respecto y ese partido debería ser televisado por DirecTV y Best Cable. Al no presentarse el equipo de Carlos Compagnucci a jugar, perderán por Walk Over, según las bases. Sin embargo, Jean Ferrari deslizó la posibilidad de jugar la primera fecha sin problemas.

“Nosotros estamos dispuestos a jugar el fin de semana, pero queremos que la medida cautelar la levanten porque sí nos perjudica de manera directa, sabiendo de que tenemos un contrato hasta el 2025″, aseguró el administrador ‘merengue’ antes de que se conociera la postergación del torneo.

Declaraciones de Jean Ferrari sobre la medida cautelar interpuesta por la FPF. |(Best Cable)

¿Cómo llegan los ‘cremas’?

El equipo de Carlos Compagnucci fue uno de los primeros que empezó a reforzarse, dio la sorpresa en el mercado de pases con las llegadas de Horacio Calcaterra y Emanuel Herrera, dos exreferentes de Sporting Cristal. El regreso de Alex Valera también genera expectativa para los hinchas ‘merengues’ que sueñan con la ansiada estrella 27. En la ‘Noche Crema’ empataron 0-0 con el Aucas de Ecuador, y dejó buenos comentarios en su presentación oficial.

Sin embargo, las cosas no salieron como lo planearon en su gira en Chile, pues perdieron sus dos partidos amistosos contra Ñublense y Curicó Unido. Universitario de Deportes sigue preparándose para ajustar algunos detalles que le permitirá empezar con el pie derecho en la Liga 1. Jean Ferrari, administrador del club, aseguró que llegará un nuevo refuerzo, no quiso revelar su nombre pero se trataría de Yuriel Celi, quien llegaría como préstamo cedido por Hull City de Inglaterra.

¿Cómo llegan los ‘churres’?

Alianza Atlético realizó varios partidos amistosos durante su pretemporada: enfrentó a Atlético Grau, Carlos A. Mannucci y César Vallejo. José Manzaneda, Miguel Cornejo, Santiago Rebagliati, Mauricio Matzuda son algunas de las nuevas caras que presentarán los ‘churres’ en esta temporada. El equipo de Carlos Desio saldrá a sorprender en el torneo peruano, así como lo hizo en la primera parte del campeonato del año pasado.

“Nosotros estábamos trabajando con miras al fin de semana para jugar con Sport Boys. Sabemos que hay problemas ajenos a nosotros, pero estábamos preparados. La medida nos afecta un poco, pero si es solo una semana, no influye tanto. Si es más tiempo, sí será un poco más de problema. El objetivo es tratar de meter a Sullana a una copa internacional”, aseguró el técnico argentino.

Alianza Atlético empató 1-1 con Atlético Grau en amistoso de pretemporada.

