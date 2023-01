Diego Rebagliati aseguró que la Federación Peruana de Fútbol entró en una “gran contradicción” sobre los derechos televisivos

Diego Rebagliati se pronunció sobre los derechos de televisión de la Liga 1 2023.

Los derechos de televisión que propone la Federación Peruana de Fútbol generó varios posturas. Algunos están de acuerdo, otros no lo comparten o simplemente tienen muchas dudas, como Diego Rebagliati. El comentarista deportivo se pronunció al respecto y aseguró que la medida cautelar no está del todo clara, algo que genera incertidumbre en clubes e hinchas. Y más aún con la huelga de Alianza Lima, Universitario de Deportes, Deportivo Municipal, Cusco FC, Cienciano, Melgar, Deportivo Binacional y Sport Boys; quienes no participarán de la Liga 1 hasta que no se levante el mandato judicial.

“La Federación entra en una gran contradicción porque reconoce los contratos y el plazo de los mismos, pero a la vez no respeta las cláusulas de preferencias de todo el resto de contratos. Entonces, es como yo te reconozca tu contrato pero en esta no porque no me gusta y en esta sí, ahí hay algo que no tiene mucho sentido”, opinó en su programa ‘Al Ángulo’.

Te puede interesar: Crisis en el fútbol peruano: ¿Qué pasó la última vez que hubo huelga en la liga?

Además, confesó por qué Universitario de Deportes está en pie lucha a pesar de que la FPF aceptó que respetará su contrato con Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU) hasta diciembre del 2025. Dio detalles del acuerdo con los ‘cremas’ y recalcó que es muy seductor económicamente hablando. No dijo el monto pero aseguró que está en juego mucha plata.

“En el caso de Universitario hay una confidencialidad, es un contrato nuevo y es muy importante para la ‘U’, recontra importante. Hay una corriente de hinchas de la U en redes pensando que le están siguiendo el juego a Alianza, incluso Ferrari se ha pronunciado en Twitter que no puede revelar los detalles de contrato por un tema de confidencialidad. Por eso que Ferrari habla que le va a permitir, en buena parte, salir de la deuda. Es un contrato extenso y con ingresos muy por encima que en los mejores de los escenarios de podría recibir Universitario en el planteamiento de la Federación”, añadió Rebagliati.

Diego Rebagliati opinó sobre los derechos de televisión de la Liga 1 2023. | Movistar Deportes

¿Se van a descenso?

Alianza Lima, Universitario de Deportes, Deportivo Municipal, Cusco FC, Cienciano, Melgar, Deportivo Binacional y Sport Boys participaron de una conferencia de prensa donde anunciaron que no participarán de la Liga 1 2023 hasta que la medida cautelar quede sin efecto. Los ocho clubes aseguraron que no se presentarán en inicio del torneo peruano, pero ¿qué pasará con estos equipos? Según las bases del campeonato, perderán el encuentro por Walk Over. Y si no vuelven a jugar, perderán la categoría automáticamente. Terminarán en Segunda División.

“Si un club incumple la programación omitiendo presentarse a jugar en dos fechas, sean consecutivas o alternas, descenderá automáticamente a la categoría inferior inmediata, perderá por walkover (W.O) sus partidos restantes y los puntos correspondientes, adjudicándose el marcador de tres (3) a cero (0) en favor de sus rivales y recibe la sanción de acuerdo con el Artículo 174°”, eso dice sobre no presentarse a dos encuentros.

Sobre la huelga de los ocho equipos, la Federación Peruana de Fútbol reafirmó que hará respetar la medida cautelar y que siempre buscó un acuerdo con esos clubes, pero no se llegó a nada. Además, pidió que estas instituciones reconsideren su decisión por el bien del campeonato.

“La FPF hace un llamado de responsabilidad a todas las instituciones y personas ligadas al fútbol peruano para que el inicio de la Liga 1 del presente año se realice con la legalidad correspondiente y fomentando el correcto desarrollo deportivo de la competición”, precisa una parte del comunicado de la FPF.

Te puede interesar: Sin los 8 clubes en la Liga 1 2023: ¿qué partidos se jugarán este fin de semana?

Lo que dicen las bases del torneo peruano si no un equipo no se presenta a un partido.

Los partidos que no se jugarían la primera fecha

Domingo 22 de enero

- Deportivo Municipal vs Unión Comercio (11:00 horas)

- Atlético Grau vs Alianza Lima (13:00 horas)

- ADT vs Melgar (15:30 horas)

- Universitario vs Cienciano (15:30 horas)

Lunes 23 de enero

- UTC vs Cusco FC (15:30 horas)

- Sport Boys vs Alianza Atlético (15:30 horas)

Los partidos que sí se jugarían

Sábado 21 de enero

- Sporting Cristal vs Academia Cantolao (15:00 horas)

- Deportivo Garcilaso vs Carlos A. Mannucci (17:30 horas)

- César Vallejo vs Sport Huancayo (20:00 horas)

SEGUIR LEYENDO