Jean Ferrari: “Universitario está dispuesto a jugar, pero queremos que se levante la medida cautelar”

Jean Ferrari indicó que Universitario está dispuesto a jugar este domingo ante Cienciano si se levanta la medida cautelar.

Universitario de Deportes es uno de los clubes que anunció, mediante una conferencia de prensa, que no participará en la Liga 1 2023 hasta que la Federación Peruana de Fútbol desista de la medida cautelar que obtuvo a su favor por los derechos televisivos, y que, según la interpretación del Consorcio Fútbol Perú y los equipos con los que mantiene contrato, impediría que se transmitan todos los duelos del campeonato local. Ante ello, el administrador ‘crema’, Jean Ferrari, indicó que la ‘U’ estaría dispuesta a jugar la fecha 1 del Torneo Apertura solo si se levanta la disposición dictada por el Séptimo Juzgado Comercial de Lima.

“Nosotros estamos dispuestos a jugar el fin de semana (contra Cienciano), pero queremos que la medida cautelar la levanten porque si nos perjudica de manera directa sabiendo que tenemos un contrato hasta 2025″, indicó el directivo en su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez desde Chile, donde los de Ate realizaron dos partidos amistosos el último fin de semana ante Curicó Unido y Ñublense.

El exfutbolista detalló la postura que asume la institución de Ate sobre la medida cautelar y mencionó cuáles serían las acciones que debería tomar la Federación para que los ‘merengues’ retornen a la Liga 1.

“Nosotros tenemos una asesoría legal donde tenemos claro que una medida cautelar está en un fuero civil, no está en el ámbito de FIFA ni del deportivo. Este disposición no distingue, sí generaliza. Lo que la Federación tendría que hacer es puntualizar, pero para puntualizar ellos no pueden enviar un documento, lo que tienen que hacer es levantar la medida, luego que hagan una nueva, que ellos vean lo que quieran hacer o que lleguen a un acuerdo extrajudicial con el Consorcio para que a nosotros no nos afecte en la transmisión de nuestros partidos”.

Ferrari Chiabra también se refirió a como la no televisación de los cotejos del certamen nacional podrían afectar los acuerdos por patrocinio que se han firmado para la presente campaña.

“Nosotros no estamos aquí para favorecer a algún club en particular, nosotros velamos por nuestros propios intereses y ese es que el club esté solvente económicamente que tenga los derechos de transmisión y que nuestros sponsors estén tranquilos porque han invertido en base a esa exposición que tendrán por medio de la televisión”.

Declaraciones de Jean Ferrari sobre la medida cautelar interpuesta por la FPF. |(Best Cable)

La ‘U’ renovaría con el Consorcio

El dirigente también comunicó que la ‘U’ se encuentra en conversaciones para renovar con el Consorcio Fútbol Perú, operador de GOLPERU, a pesar de que en diciembre de 2022 formaron parte de un comunicado junto a otros clubes donde anunciaban la renovación de su contrato.

“Estamos en negociaciones para renovar con el Consorcio. El tema está ahí”, manifestó el también exdirector deportivo de César Vallejo.

Los estudiantiles tienen un vínculo vigente con la mencionada compañía hasta finales de 2025, pero según palabras del propio Ferrari en su cuenta de Twitter, han peleado “por un mejor contrato por derechos de televisión, el cuál nos puede apalancar para pago de la deuda total”.

Jean Ferrari detalló postura de la 'U' de no participar en la Liga 1. (Twitter)

