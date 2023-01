Pepe Alva, cantante de la ‘Matarina’, tuvo que interpretar su canción para pasar el bloqueo de Virú

Pepe Alva, cantante de la ‘Matarina’, tuvo que interpretar su canción para pasar el bloqueo de Chao | Instagram

Pepe Alva también fue víctima de los bloqueos que se vienen realizando a nivel nacional. El cantante peruano usó sus redes sociales para contar la odisea que vivió durante varios días y en el momento que decidió viajar hacia Trujillo junto a su familia.

Durante los últimos días, diversos manifestantes cierran las carreteras y dejan en largas filas a miles de peruanos que solo quieren llegar a su destino. Sin embargo, también hay quienes generan diversos disturbios, por lo que las familias que están estancadas en el camino no se sienten seguras.

Pepe Alva junto a los suyos se quedó varado en el pueblo de Chao durante tres días, pero estaba esperando poder volver a Trujillo, ciudad donde haría una presentación. El artista se tomó de valor para salir a la carretera, con la esperanza de poder transitar libremente, pero la situación fue distinta.

Te puede interesar: Jason Day, Magaly Medina y otras figuras de la farándula se pronuncian sobre la ‘Toma de Lima’

En su cuenta de Instagram, colgó un video que resume lo que vivió esta mañana “Finalmente, pasamos las manifestaciones, piquetes y bloqueos. Ya estamos en Trujillo sanos y salvos “Gracias a Dios y a la Matarina”. Llevamos 3 días varados nos quedamos en un pueblo llamado Valle de Dios en Chao solo a una hora de llegar a mi adorado Trujillo bonito, pero esta mañana ya era el tercer día y decidí avanzar”, comenzó diciendo.

Pepe Alva comparte su experiencia en Instagram.

Tras ello, reveló que logró pasar uno de los bloqueos, pero que en medio del camino le esperaban otros más. “Tuvimos dos intentos fallidos de salir con algunos manifestantes un poco alterados y peligrosos dándonos amenazas de quemar nuestro auto. Ana María mi esposa no quería que salgamos hoy tampoco, pero me llené de valor y le dije salgamos temprano, pudimos pasar el bloqueo de Chao por una tregua que dieron de media hora, pero se venía el de Virú que era el más peligroso”, agregó.

Seguido, llegó al inicio del bloqueo en Virú, por lo que él y su familia se encontraban frente a los manifestantes, quienes cerraron la vía con piedras y llantas, las mismas que también estaban quemando.

“De repente llegamos al piquete mayor, con incendios de llantas, pero estábamos punteros en el bloqueo, el humo de las llantas nos estaba intoxicando, nos decían que quizás pasemos, pero no era seguro. Cada vez llegaban más manifestantes enojados, gritando “Viva el Paro” les explicábamos que estábamos con niñas y un adulto mayor, pero parecía no hacerles ningún efecto conmovedor”, señaló.

Te puede interesar: Magaly Medina expresa su preocupación por protestas en el Perú: “Esperemos que todo se resuelva pronto”

Pepe Alva cantó la Matarina para pasar bloqueo. (Instagram)

Pero, el momento de la esperanza llegó. Mientras Pepe Alva y su familia esperaban la buena noticia, un reportero local reconoció al artista y lo hizo saber a todos los que estaban presentes. Ante ello, sucedió lo inesperado. Los manifestantes le pidieron cantar a cambio de dejarlo pasar y así sucedió.

“Había un reportero haciendo entrevistas a la gente, de repente se me acercó, mi esposa me dijo, no hables nada mejor porque se puede irritar la turba aún más, pero el tipo me reconoció, insistió y no pude más que bajar el vidrio y contestarle. Él dijo en voz alta “Es Pepe Alva, el cantante nacional de la Matarina” y automáticamente los manifestantes gritaron: “Que baje del carro y cante, si canta lo dejamos pasar” y el resto es historia. Aquí estoy ya en mi Trujillo sano y salvo con mi familia. Gracias a Dios y a la Matarina”, finalizó en el post.

SEGUIR LEYENDO