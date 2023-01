Esto es Guerra 2023: Yahaira Plasencia y Josimar abrieron la temporada a ritmo de salsa

Josimar y Yahaira Plasencia abrieron la noche de Esto es Guerra. (América TV)

Llegó el gran día del inicio de la temporada 2023 de ‘Esto es Guerra’. El programa sorprendió con un imponente escenario que simulaba un estadio de fútbol, en el que presentó a sus dos artistas invitados, quienes iniciaron con musicales.

Como se recuerda, en su video promocional, se comparó a este inicio de temporada con las presentaciones de los equipos de Alianza Lima y Universitario de Deportes en sus respectivos eventos. Es por eso que había mucha expectativa con este inicio.

Para esta ocasión, los primeros en aparecer en escena fueron los salseros de moda, Josimar y Yahaira Plasencia. Cada uno, sorprendió con su propio repertorio. Pese a que tuvieron algunas dificultades por la lluvia que sorprendió a Pachacamac, lo dieron todo en el escenario.

El primero en aparecer fue Josimar con su orquesta. El cantante interpretó su icónico tema ‘El Aventurero’ y estrenó su canción ‘La llamada’, dando por inaugurada la temporada 2023. La música de Josimar sigue sonando con fuerza, pese a que el artista decidió migrar para seguir haciendo sonar el nombre del Perú en el extranjero.

Seguido, apareció la salsera Yahaira Plasencia. La exparticipante del programa sorprendió en el escenario, pese a que no pudo bailar mucho debido a la lluvia, no fue impedimento para sorprender con su voz. Un mix de Karol G y su tema Y le Dije No, fueron los que sonaron en este escenario.

Finalmente, JP el Chamaco, un artista salsero revelación del 2022, hizo una imponente presentación en el escenario. El joven, promesa musical, fue aplaudido también por los reconocidos artistas nacionales.

Josimar y Yahaira agradecieron la oportunidad

Tras su presentación, los cantantes dieron unas palabras al público. Josimar agradeció poder estar en este set y señaló que se sentía feliz de ser parte de los 11 años de Esto es Guerra, por lo que no se iba a perder dar este show.

Por su parte, Yahaira Plasencia señaló que hubiera querido bailar más en su performance, pero la lluvia no se lo permitió. Incluso, bromeó con el productor del programa Peter Fajardo, a quien le ‘reclamó' no haberla convocado para competir. Finalmente, se despidieron culminando así su ‘opening’ en el show’.

