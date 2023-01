Alejandra Baigorria envía fuerte mensaje a ‘Esto es Guerra’ tras el estreno de su nueva temporada.

Alejandra Baigorria regresó de su viaje por vacaciones, pero no fue presentada como una de las integrantes de la nueva temporada de ‘Esto es Guerra’. La chica reality parece que no se despidió en buenos términos de la producción de América TV, pues en la final del 2022 lanzó acusaciones de favoritismo por los ‘Guerreros’.

Sin embargo, la competidora no llegó a la final debido a una lesión en el hombro que la obligó a estar fuera del reality y guardar reposo. Pese a que no se enfrentó, decidió aparecer en el set y alentar a su equipo para poder llevarse la copa.

Pero, muchos de sus seguidores esperaron que sea presentada en la nueva temporada del programa de ‘América Televisión’, cosa que no sucedió. Ante ello, Alejandra Baigorria se habría sentido decepcionada de la producción y lanzó un duro mensaje en las redes sociales.

“Haciendo mis exámenes. Ya en estos días me toca operarme una vez más. Así es cuando uno deja todo en la cancha, cuando uno da más y eso se valora o más bien debía valorarse”, escribió la empresaria textil.

Con este mensaje, Alejandra Baigorria dejaría entrever que la producción del programa no se preocuparía de su tratamiento, pues el desgaste y las lesiones que ha sufrido en el cuerpo han sido consecuencia de las competencias en el programa.

Alejandra Baigorria se despidió inconforme con Esto es Guerra

Tras el final de la temporada de 10 años realizada el 21 de diciembre del 2022, el equipo de los Guerreros se alzó con la copa y logró coronarse campeón. Pero, Alejandra Baigorria no estuvo de acuerdo con este triunfo y lo tildó de injusticia.

“Adiós con el dolor de mi corazón, me despido de ustedes. Llevar esta camiseta es luchar y llorar, ir contra todas las injusticias… ¡Duele y duele mucho! Adiós mi equipo querido, discúlpenme por no poder luchar más, traté, pero siempre los resultados serán los mismos, los amo”, comentó en sus historias de Instagram.

Además, lanzó otro dardo contra sus compañeros y los tildó de hipócritas porque señala que detrás de cámaras se decían cosas completamente diferentes. “Y qué pena es irme sabiendo que compañeras dicen y hablan cosas detrás de cámaras. Si hay algo que no tolero y me da pena es la hipocresía. Si hay algo que me quieren decir, me lo dicen en la cara, por ser real y decir lo que pienso en vivo, pues si esa soy yo, no tengo caretas y no soy hipócrita. Qué pena por ustedes”, finalizó su texto.

