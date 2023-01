Presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas asegura que marcha en Lima será pacífica

El presidente de la Central Única Nacional de Bases de Rondas Campesinas (CUNARC), Santos Saavedra, expresó que este 19 de enero, al sumarse a las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, respetará a la población y su posición frente a las exigencias que reclaman con referencia a la renuncia de la presidenta peruana y la Asamblea Constituyente.

En esa línea, el representante afirmó que la participación de la CUNARC será pacífica y organizada. Asimismo, acotó que tomarán providencias para evitar que “infiltrados” realicen actos vandálicos en su nombre.

“El Perú vive más de un mes de resistencia, de lucha en rechazo a la forma de cómo se impone el gobierno de forma violenta, autoritaria y fascista, y se vienen haciendo varias acciones de resistencia, movilizaciones, caminatas, vigilias. Se ha decretado una jornada de lucha a nivel nacional convocado para el día 19 y es por eso que en estos días se vienen desplazando delegaciones y organizaciones sociales hacia la capital del país llevando la misma propuesta que se tiene ya como conocimiento público”, expresó el representante en radio Exitosa.

“Hay que tener autocontrol para evitar que se lleguen a extremos y que los infiltrados no se metan en nuestra lucha y quieran distorsionar las cosas. Nosotros no somos violentos, no provocamos acciones de ese tipo”, agregó.

La Libertad: Ronderos evalúan bloqueo de vías. Foto: Facebook

Antes de culminar, aseguró que es necesario respetar el pensamiento de las personas y sobre todo sus posturas, por eso indicó que tanto él y su comuna respetarán las opiniones diferentes.

“Esta es una lucha de jornada nacional tanto en Lima y se acatará en las respectivas provincias donde están sentadas las bases fronterizas. Los pueblos del Perú venimos desde hace años proponiendo que vayamos a una Asamblea Constituyente y para poder incorporar los derechos políticos de los pueblos originarios y lo que exigimos es la renuncia de la presidenta de facto, las elecciones generales de manera transparente”, sostuvo.

“(Quienes están en contra de sus pedidos) También son parte del pueblo, nosotros respetamos y les pedimos comprensión a los demás”, agregó.

Ronderos de Chota cerrarán mercados

Noé Rafael Campos, presidente de la Central Única Provincial de Rondas Campesinas y Urbanas de Chota (Cajamarca), aseguró que su gremio se unirá a las protestas convocadas para este 19 de enero.

“Se ha acordado llevar a cabo contundentemente, a partir del día jueves a las 00:00 horas, el bloqueo carreteras y el cierre de mercados e instituciones”, declaró en radio Exitosa.

Ronderos secuestraron y torturaron a dos policías.

“Nos sumaremos a esta medida de lucha porque realmente vemos que las regiones de todo el país también se están sumando. Entonces, nosotros tendremos que seguir sumándose toda vez que las movilizaciones y vigilias se están dando a diario acá en la provincia de chota”, agregó.

Además, expresó sobre la resistencia y los enfrentamientos entre la población y las fuerzas del orden.

“En el país se está demostrando cuál es la justicia verdadera y la que no quiere escuchar al pueblo peruano, pero la decisión la toma la mayoría, los gremios sindicales, populares y estudiantiles. De esa manera haremos sentir la voz de protesta”, manifestó.

