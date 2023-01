Comerciantes pierden todo en incendio del Mercado de Flores del Rímac: “Hoy tenemos para comer, pero mañana ya no”

Comerciantes del mercado de flores perdieron todo|VIDEO: Infobae

Alrededor de las 2 a.m. el Mercado de Flores Santa Rosa, ubicado en el distrito del Rímac, comenzó a arder, dejando a más de 100 comerciantes a la deriva. A esto se suma las millonarias pérdidas económicas que deberán recuperar lo antes posible para pagar la cuota del banco que está próxima a vencer. Hoy, se sitúan frente a las rejas de ingreso para intentar visualizar cómo quedaron sus puestos hasta que el fiscal de turno les autorice limpiar.

Infobae llegó hasta este centro que abastece a los mayoristas y minoristas de varias partes de Lima. Algunos comerciantes cuentan con más de 30 años vendiendo arreglos, maceteros, adornos, entre otros artículos. Sin embargo, lo han perdido todo en unas cuantas horas.

Desde esa aterradora madrugada que les tocó vivir, algunos socios no se han podido retirar a sus hogares. Han pernoctado en una carpa que les brindó la Municipalidad de Lima para esperar que las autoridades realicen las diligencias respectivas.

Así quedó el mercado de flores del Rímac

Empezar desde cero

Hayde Ballena Rivero se mantiene sentada, mirando fijamente las cenizas de su puesto. Le duele el corazón y no sabe cómo hará para comenzar desde cero. Ella es madre soltera, porque perdió a su esposo y compañero de vida en la pandemia, por lo que ahora vive solo con sus dos hijos.

Cuando le avisaron del incendio le dijeron que no era necesario que venga, porque los bomberos ya estaban haciendo su trabajo y, además, todo se había consumido. Aún no asimila las grandes pérdidas que tendrá, pero solo espera que la dejan ingresar. “Hoy tenemos para comer, pero mañana ya no, nosotros vivimos del día a día”, agregó.

Comerciantes esperan debajo de una carpa para ingresar a sus locales|Video: Clara Giraldo

Resignación

María Caparachic aún no puede creer que su local quedó en cenizas tras el feroz incendio que no dejó ni un producto en buen estado. Se acerca cada vez que puede a las rejas que están con candado para visualizar lo más cerca posible su puesto. En total, son 24 años de su vida que se dedica a este rubro, pero esta vez se ha quedado en la calle.

Ante la campaña de San Valentín también optó por sacar préstamos a las entidades bancarias, por lo que no sabe cómo pagará su cuota. María tiene cuatro hijos por quienes tiene que levantarse y seguir.

“Recibí la noticia como una broma, pero miré la televisión y me puse triste viendo que todo se quemaba”, relata muy conmovida.

María Caparachic visualiza su puesto detrás de las rejas. Foto: Infobae/Clara Giraldo

“No nos va a debilitar”

La señora Luisa Macavilca, vocera y representante de los comerciantes, informó que se estima la pérdida de alrededor de S/2 millones de todo el mercado. Este monto corresponde a la mercadería, materiales, inversiones, infraestructura y otros artículos con lo que habían surtido sus negocios.

“Lo más importante es que en nuestro mercado teníamos documentos con lo que trabajábamos legalmente. Hay documentos de cobranzas que se han perdido y no sabemos cómo vamos a hacer. Dejar en claro que ni un incendio ni otra cosa nos va a debilitar”, relató a este medio.

Así quedó el mercado de flores Santa Rosa de Rímac. Foto: Infobae/Clara Giraldo

Asimismo, la señora Macavilca confía en que saldrán adelante como lo hicieron en el 2020 tras la pandemia. En ese año, tuvieron que cerrar sus puertas por casi dos años y se vieron en la necesidad de volver a iniciar.

El pedido que hace a todos los ciudadanos es visitarla al mercado cuando vuelvan a construir sus puestos de trabajo. Cerca de una semana podrían volver a atender, pero dependerá de la ayuda que les otorgará la Municipalidad del Rímac y de Lima Metropolitana.

Una luz en la oscuridad

Martín Chura es un propietario del Mercado de Flores que ha llegado a ver su puesto desde los exteriores. Él cuenta que su local no se quemó, al igual que de sus otros 15 compañeros, pero no sabe cómo pudo pasar; probablemente, “un milagro”.

El empresario se ha perjudicado de manera indirecta, debido a que el mercado no abrirá hasta que se recojan los escombros. Ante ello, estima una pérdida económica diaria de S/ 1.000 solo en ventas. “Yo también me tengo que sumar a ayudar a limpiar, por lo menos en un mes volveremos a posicionarnos”, confiesa.

Comerciantes esperan detrás de las rejas para ingresar a revisar sus locales. Foto: Infobae/Clara Giraldo

Todos los socios decidieron colaborar con la suma de S/ 5 para realizar una olla común para todos los comerciantes. En las próximas horas, tendría que llegar al alcalde de Rímac con maquinarias pesadas para comenzar con la limpieza, por lo que se ven obligados a vender en las calles.

