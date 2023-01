Explosión de un balón de helio en piñatería e incendio deja dos muertos en San Martín de Porres

El incendio y una fuerte explosión de, aparentemente, un balón de helio en una piñatería ubicada en la avenida Tantamayo, en el distrito de San Martín de Porres, provocó la muerte de dos hermanos que dormían en el segundo piso del inmueble.

En el primer nivel de la casa se alquilaba el espacio frontal para el funcionamiento de dos piñaterías, mientras que el segundo nivel era usado como vivienda de Flora Reyes Mata (69 años) y Gabriel Reyes Mata (58 años) los propietarios y hermanos que fallecieron al no poder escapar.

Si bien aún no se conoce el origen del incendio, se cree que este pudo ser ocasionado por un cortocircuito y que la explosión pudo ser de uno de los balones de helio que se usa para inflar los globos de la piñatería.



Fuerte explosión

La detonación fue tan potente, que las puertas metálicas del local se rompieron y terminaron en la acera de enfrente. Algunas viviendas aledañas también fueron afectadas ya que sus ventanas se rompieron.

Por la mañana de este jueves, se esperaba la llegada de los peritos de criminalística para retirar los cuerpos de los hermanos Reyes Mata que se encontraban en el segundo piso del inmueble.

Tanto el incendio como la explosión se dieron en el primer piso, por lo que se cree que la causa de la muerte de ambos habría sido la asfixia por el humo del siniestro.

En la calle aún continuaban regados dos balones de helio e incluso un árbol de la berma central se partió por la fuerza de la detonación.

Recomendaciones antes, durante y después de un incendio

Recomendaciones para tomar en cuenta antes de un incendio:

- Revisa por lo menos una vez por mes la instalación eléctrica de tu casa o negocio.

- No sobrecargues los enchufes

- Ten mucho cuidado con los aparatos de mayor consumo de energía.

- Los enchufes deben encajar perfectamente en la toma de corriente.

- Nunca sustituyas o cambies los fusibles por alambres u otro objeto metálico.

- No conectes aquellos aparatos que se hayan humedecido.

- Chequea tu suministro de gas.

Recomendaciones para tomar en cuenta durante un incendio:

- Conserva la calma y procura tranquilizar a sus familiares o compañeros de trabajo: no corras, no grites, no empujes.

- Si el incendio es pequeño, trata de apagarlo, de ser posible con un extintor. Si el fuego es de origen eléctrico, no intentes apagarlo con agua.

- Corta inmediatamente los suministros de gas y energía eléctrica.

- No abras puertas ni ventanas porque con el aire el fuego se puede extender a otros lugares.

- Dirígete a la puerta de salida que esté más alejada del fuego. En caso de que el fuego obstruya las salidas, no te desesperes y aléjate lo más posible de las llamas.

- Si hay gases y humo en la ruta de salida, desplázate “a gatas” y de ser posible tápate nariz y boca con un trapo húmedo.

- Si el incendio afecta al edificio y la densidad del humo te permite salir, respira a través de una prenda mojada y ve a la calle rápidamente, pero sin correr. Usa siempre las escaleras para evacuar un edificio.

Recomendaciones para tomar en cuenta después de un incendio:

- No pases al área del siniestro hasta que las autoridades lo determinen, no importa si es tu casa o tu trabajo.

- Espera el diagnóstico de las autoridades y los expertos para poder entrar a tu casa o tu trabajo.

- Desecha alimentos, bebidas o medicinas que hayan estado expuestas al calor, al humo o al fuego, no debes ingerirlas.

