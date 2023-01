Alexander Callens despertó el interés de un club de la Liga española

El defensor regresará al 'viejo continente' después de su paso por el New York City.

Alexander Callens se encuentra sin equipo, debido a que no renovó su contrato con New York City de la MLS. El defensor de la selección peruana, hasta el momento, no ha podido encontrar un nuevo club. Sin embargo, ha surgido la posibilidad de que regrese al fútbol español.

El central de 30 años habría entrado en los planes del Girona, que actualmente juega en LaLiga. Según Gianluca Di Marzio, periodista italiano, el zaguero es una de las posibilidades para reforzar su zona defensiva.

Los ‘albirrojos’ están cumpliendo una gran campaña en su regreso a la primera división de España. Están ubicados en la 11 posición con 21 unidades. El conjunto gerundense está a seis de poder clasificar a un torneo europeo.

Sin embargo, los dirigidos por el técnico Míchel han sufrido mucho con el tema de las lesiones, en especial en la zona defensiva. En lo que va de temporada, cuatro futbolistas se han lesionado: David López, Javi Hernández, Bernardo y Juanpe.

La contratación de Callens sería posible no solamente por la calidad de jugar libre, sino que también por su experiencia en ese país. El defensor peruano tuvo un paso por la Real Sociedad, en donde jugó un encuentro en la edición 2014/15, y en el Numancia.

Además, el Girona pertenece al grupo City Football Group al igual que los ‘ciudadanos’. El ex Sport Boys jugó 198 compromisos en el club estadounidense, ganando un título nacional en el 2021. Los demás clubes que pertenecen a ese grupo son: Manchester City, Melbourne City, Montevideo City Torque, Troyes AC, Lommel SK, Palermo y Mumbai City FC.

Alexander Callens se encuentra en búsqueda de un nuevo equipo tras culminar contrato con el New York City. (alexcallens)

Alexander Callens no irá a Boca Juniors

Alexander Callens estuvo en el radar de Boca Juniors para reforzar su saga central tras la salida del zaguero peruano Carlos Zambrano. Se mencionó en su momento que tenía un acuerdo para que se convierta en el nuevo jugador del club argentino.

Sin embargo, los ‘xeneinzes’ decidieron contratar a otro jugador en su puesto. Su flamante fichaje fue Bruno Valdez, que llegó desde el Club América de México. El zaguero paraguayo estuvo en las ‘águilas’ por ocho años, en donde disputó 227 partidos, anotó 27 goles y brindó diez asistencias.

El seleccionado paraguayo pasó una dura etapa en el 2020. El futbolista de 30 años sufrió una rotura de ligamentos en su rodilla izquierda y lo dejó fuera de las canchas por seis meses. Valdez confesó en sus redes sociales que le costó mucho poder volver a jugar, debido a que tuvo miedo de volver a pasar por el mismo problema. Incluso admitió que no volvió a recuperar su nivel tras ese suceso.

“Después de la lesión me costó bastante agarrar ritmo. En una institución tan grande necesitas estar al ciento por ciento para poder rendirles a los aficionados y a la exigencia del club”, sostuvo después de despedirse del club mexicano.

En una entrevista en el 2018, el defensor admitió que pudo haber llegado antes al conjunto argentino, pero que su equipo no lo quiso vender: “Boca me vino a buscar para la Copa Libertadores que pasó, pero por decisiones del club América, dijeron que no. América no me puso ningún precio”.

