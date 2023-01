Vladimiro Montesinos se ofreció a exjefe de la DINI para ayudar a terminar las protestas contra Dina Boluarte

Vladimiro Montesinos y Wilson Barrantes, exjefe de la DINI.

En medio del caos por las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en varias regiones del país, personajes del pasado buscan algún tipo de protagonismo. Uno de ellos es Vladimiro Montesinos, exasesor presidencial de Alberto Fujimori, quien está recluido en la Base Naval del Callao.

Según el diario La República, Montesinos se ofreció a Wilson Barrantes, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), para ayudar a calmar las manifestaciones contra el Ejecutivo. Esto habría ocurrido en la tercera semana de diciembre pasado.

El exasesor de inteligencia envió a su cuñado Fernando Marino Panduro para que le diera un recado a Barrantes, el cual consistía en que se reunieran en la Base Naval del Callao porque habría convencido a su compañero de prisión, Óscar Ramírez Durand, el cabecilla terrorista conocido como camarada Feliciano.

El ‘camarada Feliciano’ tendría como labor ordenar a los dirigentes de las movilizaciones que terminaran con sus violentas acciones. Para Montesinos, este sentenciado por terrorismo sería el líder de las protestas contra el Ejecutivo.

Óscar Ramírez Durand, alias 'Camarada Feliciano'.

Barrantes le señaló al citado medio que Montesinos buscaba instalar la narrativa que la protesta antigubernamental fue concebida y es dirigida por los terroristas de Sendero Luminoso.

“A mí me visita en la DINI el cuñado de Vladimiro Montesinos, el capitán Fernando Marino (Panduro), para decirme que ellos podían parar la protesta. (Querían) que yo visite a Vladimiro Montesinos (en la Base Naval del Callao). Me lleva el encargo de que podían parar todo este desmadre (las protestas), que según él lo estaba dirigiendo ‘Feliciano’ (Óscar Ramírez Durand) desde la Base Naval (del Callao). Parecía otro alucinado más”, narró.

“Ahí entendí que había una relación en todo este terruqueo en la institución (la DINI), del que me releva, el alucinado de (el coronel EP en retiro Juan Carlos) Liendo (O’Connor), con el Congreso, la Comisión de Constitución, los militares fujimoristas y la presencia de esta señora allí (Dina Boluarte)”, dijo.

“Inclusive (Montesinos) quería que también fuera (a la Base Naval el exprimer ministro (Pedro) Angulo. Le dije a Angulo y le expresé que me parecía este tema una locura”, explicó Barrantes.

Chantajeados

Por su parte, la presidenta Dina Boluarte indicó que, en su encuentro con el pleno de la Conferencia Episcopal Peruana y otras comunidades religiosas, estos les señalaron que las comunidades altoandinas están siendo chantajeadas y coaccionadas para participar del paro nacional y bloquear carreteras.

“Las comunidades altoandinas están siendo chantajeadas y coaccionadas porque les dicen ‘si no vas a marchar te vamos a pedir una cuota de 100 soles, si no vas a marchar, te vamos a cortar el suministro de agua o te vamos a incendiar tu casa’. Eso ya no es una protesta sana ni pacífica”, señaló la mandataria, quien acudió al Instituto Nacional de Oftalmología (INO) y al Centro Nacional de Telemedicina del Seguro Social de Salud (EsSalud) para verificar la implementación de mayores horarios de atención para reducir el número de consultas postergadas o en espera.

“No podemos llegar al chantaje para que estos señores minoritarios que quieren quebrantar la democracia y el estado de derecho puedan estar jugando con la tranquilidad de las personas que quieren vivir en paz”, añadió.

