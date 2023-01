Exministro de Cultura de Dina Boluarte revela que pasó vídeos de ataques militares a civiles a chat del gabinete, pero nadie le hizo caso

El nuevo titular del Ministerio de Cultura es licenciado en Literatura Peruana y Latinoamericana de Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Nuevos detalles confirmarían que en el Gobierno de Dina Boluarte quisieron obviar las primeras muertes en Ayacucho ocurridas en las protestas de diciembre pasado. Así lo ha confirmado Jair Pérez, quien renunció al Ministerio de Cultura tras estos lamentables sucesos a solo días de haber asumido su nuevo puesto dentro del gabinete ministerial.

“Las imágenes de ataques de militares a los civiles en Ayacucho las pasé por el chat de ministros que teníamos y no hubo respuestas. En ese chat, la ministra de Educación solicita a los titulares de Defensa y del Interior una explicación sobre esas imágenes, pero tampoco hubo respuesta”, mencionó en entrevista con el diario La República.

En esa línea, Pérez agregó que, junto a la exministra de Educación Patricia Correa, solicitó explicaciones a la presidenta Boluarte.

“Fuimos a su despacho el jueves a las 10:00 p.m. y le pedimos alguna explicación. Le sugerimos que pida perdón al pueblo de Ayacucho con un mensaje a la nación, que remueva a los ministros del Interior, de Defensa y al premier porque son responsables políticos, y que se identifique a los responsables de la matanza”, recordó.

Dina Boluarte asumió la Presidencia de la República el 07 de diciembre del 2022.

Pérez sostiene que la jefa de Estado le indicó que al día siguiente se iban a reunir con los entonces ministros César Cervantes (Interior) y Alberto Otárola (Defensa). Por esa razón, el exministro de Cultura y su colega de Educación decidieron abandonar sus cargos.

“Fuimos a Palacio con la idea de forzar una salida a la crisis con nuestra renuncia ante Dina Boluarte, pero no nos quiso atender y decidimos no movernos de su despacho. La presidenta se estaba preparando para ir a la Escuela de Chorrillos, a la clausura del año. Finalmente, entramos al despacho y le presentamos nuestras cartas de renuncia personalmente y ella nos aceptó”, anotó.

“En ese momento, le solicitamos que no vaya a la Escuela de Chorrillos, pues podría ser eso interpretado como una provocación, pero no hubo respuesta favorable a nuestro pedido. Ya se cumplió un mes de la tragedia en Ayacucho y no hay explicaciones, tampoco un pedido sincero de perdón”, agregó.

El exministro de Cultura consideró que una renuncia de la mandataria sería una salida a la crisis. “La renuncia de la presidenta aceleraría las elecciones, aunque también se necesita que la mesa directiva en el Congreso sea una de consenso que nos permita tener elecciones adelantadas lo más pronto posible”, anotó.

Familiares y amigos cargan el féretro de Leonardo Hancco Chacca, muerto durante las protestas tras la destitución del expresidente peruano Pedro Castillo, en Ayacucho, Perú. 18 de diciembre, 2022. En el cartel se lee "Dina Boluarte asesina". REUTERS/Miguel Gutiérrez Chero

¿Quién es Jair Pérez?

El extitular de la cartera de Cultura se ha desempeñado como director de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, también ha trabajado como coordinador de gestión de políticas y articulación territorial de la misma institución, así como director de la Unidad de Articulación Territorial y Promoción Interinstitucional.

Además, Pérez se ha desempeñado como director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín, también como coordinador del Proyecto Parques Culturales del Bicentenario - Proyecto Especial Bicentenario. Luego ha ejercido la docencia y ha sido director del centro cultural de la Universidad Continental. Asimismo, ha sido presidido la institución de la Alianza Francesa en Huancayo.

