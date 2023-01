Nelcy Heidinger recibió las credenciales de congresista para reemplazar al desaforado Freddy Díaz

Nelcy Heidinger reemplazará a Freddy Díaz.

Nelcy Heidinger recibió esta mañana las credenciales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que la oficializó como nueva integrante del Congreso de la República. De esta manera, cubrirá el escaño dejado por Freddy Díaz, quien fue inhabilitado por la representación nacional el jueves pasado por diez años de la función pública tras estar involucrado en una investigación fiscal por presunta violación sexual.

“El Presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, entregó hoy las credenciales como congresista de la República a Nelcy Heindinger Ballesteros, representante del distrito electoral de Pasco, y para completar el periodo 2021-2026, ante la vacancia e inhabilitación del Sr. Freddy Díaz”, se lee en el mensaje publicado en las redes sociales del JNE.

Heidinger completará el periodo 2021-2026 para el que fue elegido Díaz, representará al distrito electoral de Pasco ante el Parlamento. En sus primeras declaraciones tras asumir su nuevo cargo público, indicó que lo hace con firmeza y con las ganas de trabajar por su región en los próximos años.

Días atrás, la nueva parlamentaria mencionó que no se sentía en condiciones de festejar su ingreso, puesto que detrás se encuentra el “dolor” de la presunta víctima de Díaz Monago.

“Estoy entrando al Congreso y no tengo por qué festejar este cargo, porque detrás de mi hay un dolor de una mujer que ha sido vulnerada. Y yo no puedo festejar, llegar al Congreso y decir, como si fuera elecciones: “¡Llegué al Congreso!”. No puedo. Yo llego con dolor porque hay una persona que ha sufrido”, declaró en RPP Noticias.

“Entro como accesitaria de Freddy Díaz tras las circunstancias que todos sabemos que no son nada gratas. Asumo el cargo con mucha responsabilidad y esfuerzo para poder trabajar por mi región el tiempo que quede”, agregó.

Heidinger anunció que ella y su equipo trabajarán para presentar iniciativas legislativas que ayuden a brindar una mejor atención a las víctimas de violación sexual al interior del país.

Perfil

Nelcy Heidinger tiene 49 años, quien se ha llevado un curso de cosmetología básica, según el documento del JNE. También, presenta estudios en un curso de Conciliación Especializada en Familia y Conciliación Extrajudicial, el cual lo realizó en el Centro de Altos Estudios Peruanos e Interculturales Patmos.

Nelcy Heidinger impulsaba así su candidatura para llegar al Congreso de la República.

Además, señaló que ha laborado en la empresa Todo para cortar y soldar SAC., por casi cuatro años, desde el 2012 hasta 2016. Luego de ello, asumió funciones como asistente técnica en la Municipalidad de Oxapampa hasta el 2017.

En esta misma jurisdicción se desempeñó como apoyo en la unidad de turismo, coordinación de control y prevención del COVID-19. Heidinger se unió al partido de César Acuña desde el año 2018.

De acuerdo con el acta del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Freddy Díaz llegó al Congreso con 4.195 votos, mientras que su accesitaria Nelcy Heidinger con 1.324. Le siguió, Yanet Torres Meza con 917. Es así como llegará a ocupar un escaño en la representación nacional en los próximos días.

De acuerdo con el reglamento del Congreso, el congresista accesitario reemplaza al titular, cumpliendo las funciones “con derecho de voz y voto”. Asimismo, deben ser del mismo partido que ingresó el legislador, a pesar de que no tenga bancada.

