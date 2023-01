Figuras políticas reaccionan a reconsideración del Congreso frente al caso Freddy Díaz

Freddy Díaz considera que la inhabilitación es un abuso.

El Congreso ha sido blanco de críticas luego de que decidiera no inhabilitar de la función pública a Freddy Díaz, parlamentario que presuntamente habría violado a una trabajadora suya en su oficina. El rechazo resultó ser tal que se optó por reconsiderar la votación y con 77 votos a favor se logró que el exintegrante de Alianza para el Progreso no puede ejercer cargo alguno durante una década. Así reaccionó la clase política.

El autor del informe final que pedía la inhabilitación de Díaz, Luis Aragón, aseguró que lo sucedido queda como “precedente de la conducta intachable que debe tener un congresista”. En la misma línea estuvo un tuit de la presidenta de la Comisión de Ética, Karola Paredes, quien, además, se dirigió a las mujeres para que “recuerden que no están solas”. “Si no establecemos un precedente más mujeres guardarán silencio y no denunciarán violencia en sus centros de labores”, escribió.

“El Congreso cumple su función de sancionar todo acto que atente contra la investidura parlamentaria. Ahora queda en manos de la Fiscalía determinar las responsabilidades correspondientes”, fue la reacción de Alejandro Muñante. Por su parte, Kira Alcarraz cree que el Parlamento se ha regalado “un poco de dignidad” al cambiar el sentido de la votación del martes último. “Señor Diaz Monago ¡no queremos que usted siga trabajando y faltando el respeto al congreso!”, agregó.

Freddy Díaz habría violado a una trabajadora de su despacho en julio del 2022.

“Otorongo come otorongo, cuando quiere”, se lee en la publicación de Susel Paredes de Integridad y Desarrollo. La congresista había expresado su rechazo a la decisión tomada hace dos días y hoy celebra que Díaz no puede ejercer la función pública durante diez años. “Esta vez el Congreso cumplió, pero no sólo lo debe hacer cuando la infracción constitucional esté relacionada con un caso de violación sexual, lo debe hacer también cuando involucre corrupción, organización criminal y otros”, agregó.

Sigrid Bazán, congresista de Cambio Democrático - Juntos por el Perú, presentó el pedido de reconsideración que finalmente culminó en la inhabilitación. “Pese a la inaudita defensa de algunos congresistas, finalmente, este señor, acusado de violación, fue inhabilitado con 77 votos. ¡Que responda a la justicia y no quede impune!”, escribió en sus cuentas de redes sociales. Lady Camones, excompañera de bancada de Díaz, también aplaudió la decisión del Congreso.

Reacción del Ejecutivo

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) emitió un pronunciamiento a través de sus redes sociales por el caso del legislador Freddy Díaz, luego de conocerse la decisión del Pleno de Congreso de la República de aprobar un informe para inhabilitarlo por 10 años en el ejercicio de cargos públicos.

Freddy Díaz fue integrante de la bancada de APP.

“El Pleno del Congreso reconsideró su votación anterior y aprobó el informe final que plantea inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública al congresista Freddy Díaz, denunciado e investigado por violación sexual”, escribió la institución en su cuenta de Twitter.

En un segundo tuit, el MIMP señaló: “Los poderes del Estado debemos ser firmes en la lucha contra la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar, más aún si la agresión es cometida por funcionarios públicos en instalaciones del Estado. Nada justifica la violencia”.

