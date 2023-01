Alessia Rovegno clasificó al top 16 del Miss Universo 2022 y así fue su reacicón

Alessia Rovegno pasó al Top 16 del Miss Universo 2022.

Alessia Rovegno sigue sorprendiendo con su belleza en el Miss Universo 2022. La influencer logró clasificar al top 16 del certamen internacional, siendo una de las favoritas para llevarse la corona.

La Miss Perú fue llamada en el segundo grupo, luego de Miss Puerto Rico, Miss Haiti, Miss Australia, Miss República Dominicana, Miss Laos, Miss Sudáfrica, Miss Portugal y Miss Canadá.

Asimismo, en su presentación, Alessia Rovegno destacó la unida que es su familia y cómo su amor por la música hizo que uniera fuerzas con su hermana para que crear sus propios temas musicales, además de salir de gira por todo el Perú.

En las redes sociales se comentó mucho sobre su clasificación, destacando la buena presentación que realizó en la etapa preliminar pese a las dificultades que atravesó por diferentes motivos.

Como se recuerda, la influencer peruana tuvo que lidiar con la desaparición de sus zapatos, así como la ruptura de sus alas en su traje típico. Además, por si fuera poco, tuvo que cambiar su vestido de gala porque el que iba a usar estaba roto.

Alessia Rovegno envió mensaje antes de presentarse

Antes de presentarse en la final del Miss Universo 2022, Alessia Rovegno publicó en su cuenta de Instagram un extenso mensaje explicando lo que significaba para ella participar en el Miss Universo 2022, indicando que lo más importante es el trabajo que realizó en el certamen de belleza.

“Miss Universo no se trata de una noche o una corona. Se trata del trabajo y el compromiso que te identifica como persona antes y después de ser parte de ella. Aunque me he preparado para esta competición, desde la pasarela hasta el maquillaje y el peinado y discurso en público, también me siento feliz de tener la pasión por la educación de la infancia para toda mi vida”, dijo.

