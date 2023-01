Ya van tres ministros que renuncian en menos de mes y medio del gobierno de Dina Boluarte

Dina Boluarte ha tenido tres bajas en la PCM a poco más de un mes de gestión. (Andina)

Eduardo García Birimisa presentó la noche del jueves su renuncia irrevocable al cargo de ministro de Estado en la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo y se convirtió así en el tercer ministro en abandonar la gestión de Dina Boluarte en poco más de un mes, tiempo en el cual han fallecido más de 40 civiles por proyectiles recibidos durante los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Policía y el Ejército.

En su carta de renuncia Eduardo García agradeció a la presidenta de la República por la confianza que depositó en él y le expresó su deseo de que pueda tomar las mejores decisiones para el futuro del Perú en el contexto de las protestas sociales. Pero el ahora exministro fue más allá y en su misiva, señala que el Gobierno debe ofrecer disculpas y reconocer errores en el manejo del control de las protestas sociales.

“Fuimos testigos de una gran cantidad de protestas en distintas regiones del país, con diferentes banderas políticas, pero que sabíamos que detrás de las mismas se encontraban también demandas sociales largamente ignoradas”, indica las líneas iniciales del documento elevado a la jefa de Estado.

Eduardo García

“La tragedia prontamente se repitió y muchos hermanos cayeron” en Puno y Cusco. “Esta vez, creo que la atención de las demandas sociales ya no es suficiente para lo que el país necesita. Las tragedias que acabamos de vivir así lo demuestran. Creo, señora presidenta, que se requiere de un acto político, en el buen sentido del término político”, añadió.

En ese sentido, invocó a Boluarte a emitir “un pronunciamiento que exprese el dolor por la pérdida de las vidas, (...) disculpas a la población y (...) que se reconozca que se han cometido errores que deben ser corregidos para que esto no se repita”.

“La situación amerita un cambio de rostros en la dirección del país y de un adelanto de elecciones que no puede ya esperar hasta abril del 2024. No hacerlo, creo que genera un desgaste que, al menos en mi caso, me inhabilita para poder poner en práctica la construcción del diálogo que considera que necesita el país”, señaló el ministro renunciante.

Renuncia de Patricia Correa

Patricia Correa renunció el 16 de diciembre a su cargo de ministra de Educación, convirtiéndose en la primera baja dentro del gabinete que juró hace una semana ante Dina Boluarte. “Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de Ministra de Estado en la cartera de educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte”.

La carta de renuncia señala que “las circunstancias que me llevaron a aceptar esta alta responsabilidad ha sido la de garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes peruanos, lo que compromete el futuro de la República, dentro de los marcos democráticos e institucionales”, dice la carta de Correa enviada a Dina Boluarte.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, quien asumió el cargo después de que su predecesor Pedro Castillo fuera destituido. (REUTERS/Sebastian Castaneda)

Renuncia de Jair Pérez Brañez

El mismo día, Jair Pérez Brañez, quien ocupaba el cargo de ministro de Cultura renunció debido a los hechos ocurridos en el país que hasta entonces habían provocado la muerte de al menos 18 personas en varias regiones en enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Policía y el Ejército.

“Me dirijo a usted para hacer de su conocimiento mi renuncia al cargo de ministro de cultura. Le agradezco la confianza. sin embargo. los lamentables sucesos acontecidos en el país que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas hacen insostenible mi permanencia en su gobierno”, señala la carta de renuncia dirigida a la presidenta Dina Boluarte.

Ministro de Cultura, Jair Pérez Brañez

