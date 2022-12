Ministra de Educación, Patricia Correa, renuncia a su cargo: “La muerte de connacionales no tiene justificación alguna”

Patricia Correa renunció a su cargo de ministra de Educación por las muertes en Ayacucho por enfrentamientos de pobladores y las Fuerzas Armadas.

Patricia Correa renunció esta mañana a su cargo de ministra de Educación, convirtiéndose en la primera baja dentro del gabinete que juró hace una semana ante Dina Boluarte. “Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de Ministra de Estado en la cartera de educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte”.

La carta de renuncia indica que “las circunstancias que me llevaron a aceptar esta alta responsabilidad ha sido la de garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes peruanos, lo que compromenten el futuro de la República, dentro de los marcos democrátricos e institucionales”, dice la carta de Ciorrea enviada a Dina Boluarte.

Carta de renuncia de la ministra de Educación, Patricia Correa

