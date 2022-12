Ministro de Cultura, Jair Pérez Brañez, es el segundo en renunciar al Gabinete

Ministro de Cultura, Jair Pérez Brañez

Jair Pérez Brañez, quien juramentó como Ministro de Cultura hace cinco días, renunció a ese cargo debido a los últimos hechos ocurridos en el país que han provocado la muerte de al menos 18 personas en varias regiones en enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de la Policía y el Ejército.

“Me dirijo a usted para hacer de su conocimiento mi renuncia al cargo de ministro de cultura. Le agradezco la confianza. sin embargo. los lamentables sucesos acontecidos en el país que tienen como saldo la irreparable pérdida de hermanos y hermanas hacen insostenible mi permanencia en su gobierno”, señala la carta de renuncia dirigida a la presidenta Dina Boluarte.

Pérez Brañez es licenciado en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Pérez es conocido por su experiencia como gestor cultural e investigador de larga data.

Ministra de educación renuncia

Minuntos antes de conocerse la renuncia del ministro de Cultura, Patricia Correa renunció esta a su cargo de ministra de Educación, convirtiéndose en la primera baja dentro del gabinete que juró hace una semana ante Dina Boluarte. “Esta mañana he presentado mi carta de renuncia al cargo de Ministra de Estado en la cartera de educación. La muerte de connacionales no tiene justificación alguna. La violencia de Estado no puede ser desproporcionada y generadora de muerte”.

“Las circunstancias que me llevaron a aceptar esta alta responsabilidad ha sido la de garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes peruanos, lo que compromenten el futuro de la República, dentro de los marcos democrátricos e institucionales”, señala la carta de Ciorrea enviada a Dina Boluarte.

Además indica que “nuestro país enfrenta una crisis política de grandes dimensiones que demandan convicciones democráticas, respeto al orden y a la vez a la integridad física y la vida de cada ciudadano peruano, que lamentablemente se han visto vulneradas en las últimas horas”.

Patricia Correa sostiene, por último, que “como país debemos y tenemos la responsabilidad de encontrar el rumbo que nos conduzca a dar un futuro viable a todos los peruanos y peruanas”.

Carta de renuncia de la ministra de Educación, Patricia Correa

Aumentan a 8 los fallecidos en Ayacucho

Esta mañana, la titular del Ministerio de Salud (Minsa), Rosa Gutiérrez, confirmó que el número de víctimas mortales a causa de los violentos enfrentamientos que se produjeron el jueves en la ciudad de Ayacucho se incrementó a ocho,

Señaló además que el número de heridos asciende a 52 y que por este motivo su despacho coordina el traslado de una brigada de salud conformada por médicos, anestesiólogos y paramédicos.

Más temprano, la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Ayacucho emitió un comunicado donde informa que la octava víctima murió en las primeras horas de este viernes.

Además, señalaron que los 410 establecimientos de salud y hospitales de apoyo de la región se encuentran en alerta roja. Los 52 heridos son atendidos en el Hospital Regional de Ayacucho, establecimientos de salud y ESSALUD

“Ante el ingreso de más heridos, se amplió y habilitó carpas para la atención de los pacientes, así garantizar su cuidado y observación. Nuestros brigadistas de salud y ambulancias continúan en su trabajo de monitorear diversos puntos de la ciudad a fin de brindar atención en salud y traslado oportuno de pacientes”, indicó la Diresa de Ayacucho.

