Luis Tejada se retira del fútbol a los 40 años

José Miguel Domínguez, periodista deportivo de El Marcador TV, comentó en su programa que el ex jugador de Universitario, Luis Tejada, habría decidido retirarse del fútbol.

Luis ‘El Pana’ Tejada, leyenda del fútbol panameño y reconocido ex futbolista de diversos clubes peruanos con los que consiguió el campeonato nacional y ser el goleador de la temporada, habría tomado la decisión de retirarse del fútbol luego de 22 años como profesional. La información la brindó periodista José Miguel Domínguez en el programa El Marcador TV.

“Hablé con Luis Tejada hoy y me dijo ‘Chepe ya salí de Potros, cuelgo las botas. Llegó el momento que otros hagan magia y que otros se encarguen de este fútbol. No seguiré en ninguna liga’, fue lo que dijo. Se retira un ídolo de masas, que fue al Mundial de Rusia 2018, fue a diferentes equipos, fue crack en Universitario, en Juan Aurich, pero también me ha dicho que quizás tenga su partido de despedida si se lo organiza Rony Vargas. Luis Tejada se retira del fútbol oficialmente, aunque falte la confirmación del futbolista, él mismo me lo ha confirmado”, aseguró Domínguez.

El futbolista de 40 años se ha mantenido activo en todo este tiempo desde el 2010 que llegó por primera vez al Perú para jugar con Juan Aurich de Chiclayo. En 2018 logró que su país clasifique por primera vez al Mundial Rusia 2018. Es el goleador histórico de la selección panameña con 43 anotaciones.

En el año 2017, cuando pertenecía a Universitario de Deportes, contó que, además, de querer campeonar con el equipo ‘crema’ le gustaría retirarse en el club. “¿Quién no quisiera retirarse aquí? A ver, pregúntale a cualquiera por ahí a quién no le gustaría que le hicieran un contrato así. Trabajo para poder lograr eso. Aunque yo sé que las cosas no van a ser fáciles y tengo que ganarme todo en la cancha”, en la edición de ese año, Luis Tejada fue el goleador del campeonato.

El futbolista panameño, Luis Tejada, pasó por diferentes equipos nacionales en su estadía por el Perú. (Difusión)

Trayectoria de Luis Tejada

Luis Tejada llegó al país en el 2010 por primera vez como refuerzo para Juan Aurich para jugar la Copa Libertadores y consiguió pasar a la fase de grupos tras derrotar a Estudiantes Tecos de México. El panameño anotó dos goles, uno en el partido de ida y otro en la vuelta, convirtiéndose en el jugador de la semana del torneo. Aunque no pudieron llegar a octavos de final, fue el goleador de su equipo con seis tantos y 16 en la temporada de ese año del torneo peruano.

En la siguiente temporada ganó el título del Descentralizado en el 2011 por primera vez en su historia tras ganarle en la final a Alianza Lima y Tejada terminó siendo el goleador del campeonato con 17 anotaciones, así como también fue considerado como el mejor jugador extranjero del torneo.

En 2015, luego de su pase por Toluca y Tiburones Rojos de México, regresó a Juan Aurich y continúo marcando goles. En un duelo ante Unión Comercio, logró llegar a la cifra histórica de 100 goles en el fútbol peruano.

Por cada equipo que pasó ‘El Pana’ como lo llamaban en Perú o ‘El Matador’ en Panamá, destacó. En 2017 cuando llegó a Universitario, marcó 17 goles en la temporada y se convirtió en el máximo goleador de esa edición. Al año siguiente, lo fichó Sport Boys y su último equipo en el país fue Pirata FC que recién ascendía a primera división y Tejada fue el encargado de marcar el primer gol para el equipo en la máxima categoría del fútbol peruano.

