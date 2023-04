Los perros y el Poder Judicial: cómo es la noble tarea que llevan adelante estos canes

El doctor Romero explica la relación de los perros con la Justicia y las dos maneras que tienen de colaborar en un crimen.

Cuando uno habla de animales auxiliares, perros auxiliares, uno piensa en el perro detector de droga, después de explosivos, en el rastreador, en el buscador. Pero hay otros animales auxiliares de la justicia que tienen las dos puntas del camino.

La punta del camino es jugar con el vínculo. Por ejemplo, cuando un chico es abusado, tema que está tristemente muy en el candelero últimamente. Cuando un chico es abusado, lamentablemente, se lo revictimiza cuando cuenta su experiencia.

No es fácil para el chico, ni en Cámara Gesell, ni de otra forma volver a contar lo que le pasó.

Entonces, aparecen perros especialmente adiestrados, perros que son muy tranquilos, que son muy vinculares para aflojar la tensión, para establecer un vínculo absolutamente de ternura.

Estos perros especialmente adiestrados, son muy tranquilos y son muy vinculares para aflojar la tensión, para establecer un vínculo absolutamente de ternura (Getty Images)

Fijate qué maravilla que entendamos, desde una óptica de esta Justicia tan vapuleada, que esto puede ser un recurso maravilloso. Y el otro gran recurso es la odorología forense, donde se aprovecha el olfato del perro —que tiene un millón de veces más olfato que vos y que yo— su capacidad discriminatoria, y se lo lleva a la escena del crimen.

Pero en la escena del crimen lo que se hace es recoger con gasas estériles los olores y se los guarda en frascos en ciertos lugares especialmente acondicionados. Vamos a suponer que yo estoy en la escena de un crimen y digo: “No quiero yo no estuve y tengo una coartada falsa que no me la pueden refutar”.

Lo cierto es que si tres perros dicen que yo estuve asociando a un olor, por ejemplo de mi celular, que está muy impregnado en mi olor, con las gasas de la escena del crimen, si tres perros dicen que “sí”, eso es un indicio de que me puede llevar a la condena.

El olfato de un perro, muchísimo más potente que el delos humanos, puede hasta llevar a una escena del crimen (Getty Images)

Dos puntas del camino, el afecto para permitirle que no sufra tanto un niño, que se tiene que revictimizar al contar pautas de su abuso, y la capacidad del maravilloso olfato del perro para poder utilizarse como un indicio de un crimen.

*El Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook es médico veterinario. Especialista en Educación Universitaria. Magister en Psicoinmunoneuroendocrinología. Ex Director del Hospital Escuela de Animales Pequeños (UNLPam). Docente Universitario en varias universidades argentinas. Disertante internacional.

Seguir Leyendo: