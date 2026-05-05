Ruger, el perro policía héroe en Florida: una búsqueda a contrarreloj y los gritos que guiaron el rescate de un menor con autismo

La cámara del oficial registra el momento en que los agentes avanzan entre la maleza siguiendo las indicaciones de Ruger durante la operación de rescate (Jacksonville Sheriff's Office)

La rápida intervención de Ruger, un perro policía de la Oficina del Sheriff de Jacksonville, permitió localizar a un preadolescente con autismo que desapareció el 21 de abril, apareciendo por la noche del mismo día.

El menor, de 13 años, había salido de su hogar en Jacksonville, Florida, y su familia alertó de inmediato a las autoridades, lo que activó un operativo de búsqueda ante el temor por su integridad.

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Según reportó Fox News en su edición digital, el oficial Chris Havens y su compañero canino respondieron a la emergencia utilizando un calcetín del menor como referencia olfativa, estrategia que resultó clave para el desenlace favorable.

La intervención de un perro policía permitió encontrar sano y salvo a un menor con autismo tras horas de angustia en Jacksonville, Florida (Jacksonville Sheriff's Office)

En el video difundido por la Oficina del Sheriff de Jacksonville en Facebook, se observa cómo Ruger guía a los efectivos a través de zonas de maleza hasta el estacionamiento de una empresa ubicada en la intersección de Beach Boulevard y Ryar Road.

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Las cámaras corporales de los agentes documentaron cada paso de la operación, que culminó cuando los oficiales escucharon los gritos de auxilio del menor.

De acuerdo con la información publicada por Fox News, un agente se dirigió al joven con las palabras: “Hiciste bien en llamarnos. Cuando veas a la policía, diles algo”. Otro miembro del equipo le expresó: “Nos alegra haberte encontrado, estábamos realmente preocupados”.

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El operativo se desplegó inmediatamente tras el reporte de desaparición, movilizando agentes y recursos especializados para localizar al joven (Jacksonville Sheriff's Office)

El método de rastreo y el rol de la unidad K-9

La utilización del calcetín como elemento para obtener la referencia de olor fue determinante, según detallaron tanto la Oficina del Sheriff de Jacksonville como CBS News.

El agente Havens entregó la prenda a Ruger, lo que permitió al perro policial seguir el rastro a lo largo de una zona boscosa hasta llegar donde finalmente se encontraba el menor.

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La maniobra, documentada en tiempo real y difundida posteriormente en las redes sociales institucionales, refuerza el valor de las unidades K-9 en tareas de localización de personas vulnerables.

El binomio integrado por el oficial Havens y el perro Ruger demostró la efectividad del trabajo conjunto en situaciones de emergencia (Jacksonville Sheriff's Office)

El preadolescente fue hallado sentado solo en el estacionamiento de un comercio local, asustado pero en condiciones físicas estables.

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Tras el hallazgo, los servicios médicos realizaron un chequeo preventivo antes de que el joven pudiera reencontrarse con su familia, que presentaba signos visibles de ansiedad y alivio.

La Oficina del Sheriff de Jacksonville destacó que, ante la desaparición de personas en situación de riesgo, se recurre a los recursos más efectivos para garantizar una resolución rápida y segura.

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En palabras del organismo, recogidas por Fox News: “Cuando un ser querido desaparece, desplegamos nuestras mejores herramientas para encontrarlos de manera rápida y segura”.

El menor, de 13 años, fue hallado solo en un estacionamiento y atendido por personal médico antes de reunirse con su familia (Jacksonville Sheriff's Office)

Historia y rol de las unidades K-9 en la policía de Estados Unidos

Las unidades K-9 fueron parte de la labor policial estadounidense durante más de un siglo. Según el Departamento del Ejército de Estados Unidos, el uso formal de perros en tareas de seguridad se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1942 se creó el denominado “K-9 Corps” para entrenar perros en funciones de centinela, mensajería y detección de minas.

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Por su parte, FEDagent detalló que el primer programa policial de perros en Estados Unidos se implementó en Nueva York en 1907, inspirado por modelos europeos como el de Bélgica. A partir de la experiencia en la guerra y el éxito en ciudades como Baltimore, donde en 1956 se formó la primera unidad K-9 moderna, el empleo de perros policía se expandió a nivel nacional.

Actualmente, CBS News afirma que las unidades K-9 son consideradas herramientas esenciales por las fuerzas policiales, participando en búsqueda de personas, detección de drogas, explosivos y rescate en casos de emergencia, como el reciente episodio ocurrido en Jacksonville.

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Las unidades caninas evolucionaron como un recurso clave en la labor policial, participando en patrullaje, búsqueda y rescate en todo el país (Dominio público)

Reconocimiento a Ruger y repercusión del caso

El desempeño de Ruger fue reconocido tanto por sus compañeros humanos como por la comunidad. Según informó Fox News, el perro policía recibió como recompensa su juguete favorito y múltiples elogios por parte del equipo: “Porque pudo guiar a los oficiales hasta el menor desaparecido, K-9 Ruger se ganó su juguete preferido y muchos ‘Good boy!’”.

La cobertura sobre el caso subraya el papel fundamental de las unidades caninas en la protección de menores y personas con discapacidad.

La difusión del video del operativo y de las declaraciones institucionales tuvieron impacto en la opinión pública local, generando muestras de agradecimiento y reconocimiento a la labor de los equipos de rescate.