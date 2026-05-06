Alerta en el plato de perros y gatos: tres alimentos comunes que aumentan el riesgo de alergias

Las alergias alimentarias se manifiestan principalmente con picazón, erupciones cutáneas y pérdida de pelo en las mascotas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparición de alergias alimentarias en perros y gatos genera preocupación en familias y veterinarios, ya que ciertos ingredientes presentes en los alimentos comerciales pueden desencadenar reacciones adversas que afectan la salud y el bienestar de los animales. Identificar los alimentos de riesgo y actuar a tiempo es clave para prevenir complicaciones.

Las alergias alimentarias en perros y gatos se producen cuando el sistema inmunológico identifica ingredientes habituales como amenazas, generando anticuerpos que desencadenan síntomas como picazón, lesiones cutáneas o trastornos digestivos. Según la Asociación Americana de Medicina Veterinaria, este tipo de reacciones implica una respuesta exagerada del organismo ante proteínas y otros compuestos alimentarios que, en animales sanos, serían inofensivos.

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Cuáles son los alimentos que más aumentan el riesgo de alergias

El pollo, la carne de res y los lácteos encabezan la lista de ingredientes que suelen provocar alergias alimentarias en perros y gatos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las proteínas animales como el pollo, la carne de res y el pescado encabezan la lista de ingredientes que más frecuentemente provocan alergias alimentarias en perros y gatos. Entre los cereales y granos, el trigo y la soja también son reconocidos como detonantes habituales. Los productos lácteos, debido a la intolerancia a la lactosa o a la proteína de la leche, representan otro grupo de riesgo, especialmente en animales con predisposición genética.

Según la doctora Karen Woodard, directora médica de Thrive Pet Healthcare en Illinois, los veterinarios atienden casos de perros y gatos con alergias prácticamente todos los días, en múltiples ocasiones durante la jornada. Y señaló que las razas caninas más propensas son los terriers, boxers y bulldogs, mientras que entre los felinos, los persas, siameses e himalayos muestran mayor sensibilidad. Además, Woodard advirtió que “aproximadamente el 90% de los pacientes veterinarios alérgicos presentan reacciones a factores ambientales, mientras que el resto sufre alergias alimentarias”.

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Síntomas y señales de alerta: cómo reconocer una alergia alimentaria

Las alergias alimentarias se manifiestan principalmente con picazón, erupciones cutáneas y pérdida de pelo en las mascotas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las manifestaciones más frecuentes de las alergias alimentarias incluyen picazón intensa, enrojecimiento, erupciones cutáneas y pérdida de pelo.

En gatos suele observarse acicalamiento excesivo —es decir, el hábito de lamerse y limpiarse de manera reiterada— y la formación de costras alrededor de la cabeza y el cuello. En perros, la picazón puede centrarse en la cara, patas o zona anal, y se asocia a infecciones recurrentes en la piel u oídos. Según la Asociación Americana de Dermatología Veterinaria, los signos digestivos como vómitos, diarrea o flatulencias pueden aparecer tras la ingesta del alimento problemático.

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La veterinaria Anthea Elliott Schick, expresidenta del Colegio Americano de Dermatología Veterinaria, apunta que los gatos no deberían arrancarse el pelo al acicalarse: “Si empiezan a aparecer zonas calvas, aunque la piel se vea normal, podría tratarse de una reacción alérgica”.

Muchas personas asumen erróneamente que la aparición de una alergia alimentaria se relaciona con cambios recientes en la dieta. Sin embargo, los expertos advierten que este tipo de alergia suele desarrollarse tras años de exposición al mismo ingrediente.

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Diagnóstico de la alergia alimentaria: pruebas y limitaciones

El diagnóstico de alergias alimentarias debe diferenciarse de otras causas de picazón, como pulgas o alergias ambientales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico de alergia alimentaria requiere la implementación de una dieta de eliminación bajo supervisión veterinaria. Durante este periodo, el animal consume únicamente una dieta hipoalergénica, evitando cualquier otro alimento o premio. Si los síntomas desaparecen, se reintroducen los ingredientes sospechosos uno a uno para identificar el alérgeno responsable.

La Asociación Americana de Dermatología Veterinaria indica que no hay una prueba sencilla para diagnosticar la alergia alimentaria y que la distribución de las lesiones en la piel resulta difícil de diferenciar de la alergia a proteínas transportadas por el aire, ya que ambas pueden presentarse simultáneamente en un mismo animal. Además, desaconseja el uso de análisis de sangre, pelo o saliva para el diagnóstico, ya que estos métodos no permiten identificar con precisión una alergia alimentaria.

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Schick remarcó que “la única manera válida de determinar la alergia alimentaria es a través de la dieta de eliminación y la observación de la respuesta clínica”.

Estrategias de manejo: cómo proteger a perros y gatos

Los alimentos naturales y bien equilibrados representan una alternativa para mascotas con alergias alimentarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez identificado el ingrediente que causa la reacción, la recomendación principal es eliminarlo de la dieta. Los alimentos hipoalergénicos, que pueden estar basados en proteínas hidrolizadas o novedosas, son la opción preferida. Las dietas comerciales de venta libre pueden contener contaminantes cruzados y no siempre son adecuadas para pruebas de alergia, por lo que la consulta veterinaria resulta fundamental. En algunos casos, la elaboración de comida casera bajo supervisión profesional es una alternativa válida durante el periodo de prueba.

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La doctora Karen Woodard advierte que “las dietas utilizadas en pruebas de alergia deben contener una sola fuente de proteína y una de carbohidrato, y ninguna debe ser algo que el animal haya comido antes”, y recomienda evitar premios comerciales o juguetes comestibles durante la prueba dietética.

El éxito de la dieta debe confirmarse reintroduciendo el alimento original y observando si los síntomas reaparecen. De esta forma, se verifica el diagnóstico y se establece el plan de manejo a largo plazo.

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Diferencias y desafíos frente a otras alergias

El seguimiento veterinario es esencial para ajustar la dieta y evitar recaídas en animales alérgicos (Freepik)

Las alergias alimentarias pueden confundirse con alergias ambientales o a pulgas, ya que comparten síntomas como la picazón y las infecciones cutáneas. La coexistencia de varios tipos de alergia en un mismo animal es común, por lo que el control de pulgas y la higiene juegan un papel esencial en el manejo integral.

Schick enfatizó que “asegurar un control de pulgas impecable en cualquier animal con picazón” es fundamental, ya que la presencia de múltiples alergias puede complicar el diagnóstico y el tratamiento.

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Cuidados a largo plazo y la importancia del seguimiento veterinario

El tratamiento de las alergias alimentarias es crónico y requiere un seguimiento constante. El éxito depende de la estricta adherencia a la dieta y la vigilancia de posibles recaídas. La colaboración entre tutor y veterinario es esencial para garantizar el bienestar del animal, minimizar complicaciones y ajustar el plan alimentario según la evolución clínica.

Finalmente, Woodard subrayó que “el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cutáneas alérgicas y sus infecciones secundarias constituyen una gran proporción de los casos atendidos en la práctica de pequeños animales”, por lo que la consulta profesional y el compromiso a largo plazo resultan determinantes para la salud de perros y gatos.