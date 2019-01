¿Qué fue lo más divertido de interpretar a Luna?

Lo más divertido y el reto más grande fue aprender a patinar. Yo no sabía nada y aprendí de cero. Ahora que terminó todo, me despido de mis patines también. Siento que fue un personaje tan importante para mí que tengo que colgar los patines y guardarlos como un gran recuerdo. Se van conmigo, pero no me subo más.