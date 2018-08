¿Por qué esta 3º temporada es tu favorita?

Porque es muy divertido todo lo que sucede con mi personaje. Ámbar se muestra tal cual es, ya no se esfuerza por disimular y no tiene nada que perder. En lo personal, me tocó hacer cosas que siempre quise como cantar rock, hacer un videoclip con Mike, teñirme el pelo de rosa, usar ropa negra, además de un montón de desafíos actorales donde intenté mostrar un costado más sensible de ella.