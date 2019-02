-Sí, claro. Muy amigos, casi familia. Nos juntamos a comer los cuatro, salimos, nos hemos ido de viaje… Tengo que hacer una nota y me instalo en su bar. ¡Espero que no se canse de mí! (se ríe). A Nico lo conocí en 2006 mientras hacíamos Alma pirata y ya en ese momento él me habló de la obra El otro lado de la cama porque tenía muchas ganas de comprar los derechos y producirla en Buenos Aires. Le llevó 10 años lograrlo pero, cuando los tuvo, me convocó para protagonizarla y no lo dudé: acepté de inmediato.