Hoy, viernes 25 de enero, Fabián Doman cerró Nosotros a la mañana, el programa que conduce de lunes a viernes de 9 a 10.30 hs por El Trece, con una declaración explosiva: "Estaba de vacaciones, comiendo en el restó del hotel en el que paraba y veo a dos hombres sentados en una mesa muy cercana a la nuestra, uno de ellos me resultó familiar. Después de unos segundos lo reconozco, me acerco a el y le pregunto: '¿Sos Luis Miguel?'. ¡Y era él! Mi novia estaba enloquecida, le pidió una foto, nos la sacamos y sólo tengo algo para decir sobre el cantante: es el famoso más amable y educado con el que me crucé en mi vida. No voy a dar el nombre del hotel en el que ocurrió el encuentro –porque Luis Miguel me aclaró que siempre se hospeda allí- pero el lunes voy a mostrar la foto que nos sacamos juntos".