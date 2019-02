-¡Muchísimo! Recuerdo la tarta de ricota que me trajo Julieta Prandi, las visitas de Iliana Calabró y Karina Mazzocco, así como las de muchos que me quieren bien, pero la presencia que más me emocionó fue la de Verónica Perdomo, que se presentó y me dijo que me quería mucho. No podía creer que una persona que no me conocía me dijera eso. Habíamos tenido lo mismo y ella se había curado. Verla me dio un plus de fuerza (dice mientras respira profundo y suelta algunas lágrimas de emoción).