"Si tu objetivo es hacer un viaje para el cual vas a necesitar dólares o euros, es válido. En cambio, si querés invertir bien tu dinero, la compra de dólares no le gana a la inflación, que es el primer objetivo del que hablamos –por lo menos– para no perder capital. La suba del dólar que suele darse en Argentina no nos protege de la inflación. Por eso, lo más conveniente es destinar nuestro dinero a productos que sí lo hagan".