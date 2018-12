"Las relaciones de pareja son vínculos complementarios y como tales siento que me completan. Cuando este vínculo se rompe no sólo se termina una pareja sino que siento que una parte mía muere, se va con él o ella. Cuántas más cosas haya depositado en ese otro, mayor será la sensación de muerte", apunta Cavalli. "La clave está en trabajar dentro del vínculo para dejar de ser mitades y ser dos enteros que se vinculan para compartir la vida y no para 'ser llenados' o 'completados'", dice la experta.